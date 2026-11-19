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Anthropicの研究者Tao Lin氏が、人間の雇用の将来について厳しい見通しを示した。非営利団体Palisade Researchが11月16日に公開したインタビューで「地球上のほぼすべての人間が、永久に雇用されなくなる可能性が非常に高い」と発言し、注目を集めている。

Tao Lin氏はインタビューのなかで、人間の最も優れた専門家にほぼすべての分野で匹敵するか、それを上回るAIが2027年末ごろに登場すると予測する。プログラミングだけでなく、映画制作や政治なども例に挙げ、人間の知的能力を幅広く超えるAIが間もなく実現するとの見方を示した。

ただし、AIが人間の仕事をこなせるようになっても、実際に雇用が失われるまでには大きな時間差があるという。特に肉体労働を代替するには、ロボットの性能向上や大量生産が必要で、世界中の労働者を置き換えるには数十億台規模のロボットが必要になると説明した。

同氏は、まず人々が現在の仕事を失い、一時的に別の職業へ移った後、最終的には新たな仕事を見つけることもできなくなると予測。生活を維持するために政府の福祉制度に全面的に依存する社会が到来する可能性を指摘した。

こうした未来を避けるため、Tao Lin氏はAI開発のペースを現在の4分の1程度まで落とすべきだと主張する。AI企業間の激しい開発競争によって安全性の検証が急がれていると懸念し、政府による規制や社会全体での議論が必要だと訴えた。