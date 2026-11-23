新清士の「メタバース・プレゼンス」 第183回
無料の画像生成AI「MiniMax H3-Image」はここがすごい Nano Bananaのようなモデルがローカルで動くのが当たり前に
2026年11月23日 07時00分更新
11日、MiniMaxが新しい画像生成モデル「H3-Image」を公開しました。3日には、Pruna AIから動画AI「H3」を蒸留して作られた画像AIモデル「P-H3-Image（現在の公開名はP-Image-OSS）」が登場したばかりです。H3-Imageは8月に開発中であると明らかにされていたとはいえ、本家のモデルまでこんなに早く公開されるとは驚きました。H3-Imageは最大16枚の参照画像を入力でき、4K解像度にも対応しています。しかも、リリース初日からオープンウェイトで公開されました。さっそくクラウド版とローカル版の両方を試し、先に登場したP-Image-OSSと比較してみました。どちらもH3を土台にした優秀なモデルですが、それぞれに得意なことと不得意なことがあるようです。
低価格のクラウド版で4K画像を生成
H3-Imageはすでにさまざまなクラウドサービスでの展開が始まっています。MiniMaxが展開するHailuo AIでは画像AIモデルとして最も安い料金に設定されています。
4Kサイズ（4096×4096、16メガピクセル）でも、6クレジット（約9円、1クレジットは約0.01ドルに相当）で提供されており、執筆時点では半額セール中のため、3クレジット（約5円）で生成できます。NanoBanana 2が8クレジット、Seedream 4.5が4クレジット、GPT Image 2.5（Low）が10クレジットです。自社モデルの強みを生かした価格設定になっています。
性能面もしっかりしています。この連載のAIモデル、明日来子さんの三面図と表情差分を参照画像として、前回と同じように、イチョウ並木を指定しました。今回は、テキストを入れる指示もプロンプトに入れたのですが、指定したテキストも問題なく生成できています。
三面図も容易に作成できます。Moss-Imageで作成したロボットの三面図を作るように指示すると、きちんと生成されました。その三面図を利用して、随伴するジープとともに砂漠を走破する様子と、日本の町中を警備する様子を指示したところ、何の問題もなく生成されました。ロボットの高さは4メートルと指定し、荷台には人物を配置するようにも指示しています。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第182回
AI10年間作れなかったアプリが、AIでわずか10日で完成して感動 好きなキャラが踊る3Dライブをついに実現
-
第181回
AI無料の画像生成AI「P-H3-Image」がすごい 参照画像1枚で同じ人物を自在に再現
-
第180回
AI“AI彼女”が別人になる前に──記憶と人格を自分のPCに移植する
-
第179回
AI無料の画像生成AI「Moss-Image」がすごい 日本語も漫画も生成、商用利用OKの実力を試した
-
第178回
AIGPT-4o級モデルが自宅のPCで動いた！ ローカルAIの常識を変える「Strata」
-
第177回
AIAIに「法隆寺の五重塔」を作らせてみた 修正を重ねてたどり着いた驚きの完成度
-
第176回
AI無料ツールとAIでMV制作が激変 After Effectsまで自動操作できた
-
第175回
AIAIが人間のようにゲームをプレイ 話題の「Jev」を試してわかったこと
-
第174回
AIAIでMVを作るのは想像以上に大変だった 制作34時間、繰り返した“ダメ出し”でわかったこと
-
第173回
AIOpenAI「Astra」は何でもできる、だからこそ“プロの指示”が必要になる
- この連載の一覧へ