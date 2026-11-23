11日、MiniMaxが新しい画像生成モデル「H3-Image」を公開しました。3日には、Pruna AIから動画AI「H3」を蒸留して作られた画像AIモデル「P-H3-Image（現在の公開名はP-Image-OSS）」が登場したばかりです。H3-Imageは8月に開発中であると明らかにされていたとはいえ、本家のモデルまでこんなに早く公開されるとは驚きました。H3-Imageは最大16枚の参照画像を入力でき、4K解像度にも対応しています。しかも、リリース初日からオープンウェイトで公開されました。さっそくクラウド版とローカル版の両方を試し、先に登場したP-Image-OSSと比較してみました。どちらもH3を土台にした優秀なモデルですが、それぞれに得意なことと不得意なことがあるようです。

低価格のクラウド版で4K画像を生成

H3-Imageはすでにさまざまなクラウドサービスでの展開が始まっています。MiniMaxが展開するHailuo AIでは画像AIモデルとして最も安い料金に設定されています。

4Kサイズ（4096×4096、16メガピクセル）でも、6クレジット（約9円、1クレジットは約0.01ドルに相当）で提供されており、執筆時点では半額セール中のため、3クレジット（約5円）で生成できます。NanoBanana 2が8クレジット、Seedream 4.5が4クレジット、GPT Image 2.5（Low）が10クレジットです。自社モデルの強みを生かした価格設定になっています。

性能面もしっかりしています。この連載のAIモデル、明日来子さんの三面図と表情差分を参照画像として、前回と同じように、イチョウ並木を指定しました。今回は、テキストを入れる指示もプロンプトに入れたのですが、指定したテキストも問題なく生成できています。

三面図も容易に作成できます。Moss-Imageで作成したロボットの三面図を作るように指示すると、きちんと生成されました。その三面図を利用して、随伴するジープとともに砂漠を走破する様子と、日本の町中を警備する様子を指示したところ、何の問題もなく生成されました。ロボットの高さは4メートルと指定し、荷台には人物を配置するようにも指示しています。