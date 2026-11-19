アマゾンジャパンは11月19日、年末の大型セール「Amazon ブラックフライデー」を11月30日0時から12月7日23時59分まで開催すると発表した。11月27日から29日までは先行セールも実施する。
セール特設ページの「Apple製品がお買い得」コーナーには、iPhone Air（256GB）、AirPods Pro 3、13インチMacBook Air（M5）、11インチiPad Air（M4）などが並んでいる。Apple Watch SE 3と、Apple Watch Series 12のGPSモデルも紹介されている。
さらに、iPhone 16 Plus（128GB）とiPhone 17 Pro Max（1TB）も掲載されており、両製品には「11月30より」との記載がある。iPhoneの買い替えを考えている人には気になるセールになりそうだ。
恒例のポイントアップキャンペーンも実施する。11月19日10時からエントリーを受け付け、11月27日から12月7日までに合計1万円以上購入すると、条件に応じて追加のAmazonポイントが還元される。プライム会員やAmazon Mastercardの利用者には還元率の上乗せがあり、追加分は最大1万ポイントの期間限定ポイントとなる。
条件を満たした購入者全員を対象に、最大10万ポイントが当たる大抽選会も開催する。ただし、Apple製品はポイントアップキャンペーンの対象外なので注意したい。
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