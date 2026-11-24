ユウキロックの「節約バンザイ！」 第176回
Amazonブラックフライデー完全攻略 最大11％還元の仕組みと見逃せないキャンペーン
2026年11月24日 07時00分更新
さまざまな会社が「ブラックフライデー」セールでにぎわう中、今週ついに大トリにして大本命、「Amazonブラックフライデー」が始まります。Amazonの年内最後のビッグセールと、他のセールが大きく違うところ。それは「プライム会員でなくても参加できる」ところです。今回は、このビッグセールのポイントのカラクリから、さらにお得に購入する方法まで、詳しくガイドします。必ずやっておきたいこともまとめましたので、最後まで読んでね。
セール日程と参加条件を確認
まずは全日程とキャンペーン参加条件です。
★「Amazonブラックフライデー」日程
●先行セール
2026年11月27日(金) 0:00 ～ 2026年11月29日(日) 23:59
●ブラックフライデー（本番）
2026年11月30日(月) 0:00 ～ 2026年12月7日(月) 23:59
★「Amazonブラックフライデー」ポイントアップキャンペーン参加条件
①キャンペーンにエントリー（今すぐできます。2025年12月7日(月) 23:59まで）
②対象商品を税込1万円以上購入（先行セールでの購入も対象）
毎度のことですが、簡単にまとめると「エントリーする」「税込1万円以上買う」。それだけです。ほとんどの商品が対象ですが「Prime Video」などの定額サービスの料金や「Amazonギフトカード」、アプリ内課金など、対象外の取引や商品がありますので、サイトで確認してください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第175回
トピックスJALもANAも航空券が安い！ 年明けの国内線が1万円前後に
-
第174回
トピックス新幹線が最大50％オフ！ 年末年始の帰省・旅行にうれしい、お得な割引きっぷまとめ
-
第173回
トピックス「teppay」最大35％還元は本当にお得？ ビックカメラの新キャンペーンをぶっちゃけ検証
-
第172回
トピックス最大20％還元も！無印良品週間をさらにお得にする方法
-
第171回
トピックス最大5000ポイント獲得！ Suicaの新決済「teppay」開始、20％還元キャンペーンの条件と注意点
-
第170回
トピックス知れば得する「こどもNISA」楽天とSBIどっちがオススメ？ 最大1万円プレゼントと信託報酬0％に注目
-
第169回
トピックス「V NEOBANK」終了、乗り換え先はここだ！ 1.5％還元、最大2％還元のデビットも
-
第168回
トピックスahamo“値上げ”本当に高い？ 他社と比べて検証
-
第167回
トピックス普通預金で金利1.2％も いま注目の銀行はここだ
-
第166回
トピックス「三井住友カード」100万円修行をやめたワケ 「みずほ楽天カード」2％還元が決め手に
- この連載の一覧へ