さまざまな会社が「ブラックフライデー」セールでにぎわう中、今週ついに大トリにして大本命、「Amazonブラックフライデー」が始まります。Amazonの年内最後のビッグセールと、他のセールが大きく違うところ。それは「プライム会員でなくても参加できる」ところです。今回は、このビッグセールのポイントのカラクリから、さらにお得に購入する方法まで、詳しくガイドします。必ずやっておきたいこともまとめましたので、最後まで読んでね。

セール日程と参加条件を確認

まずは全日程とキャンペーン参加条件です。

★「Amazonブラックフライデー」日程 ●先行セール 2026年11月27日(金) 0:00 ～ 2026年11月29日(日) 23:59 ●ブラックフライデー（本番） 2026年11月30日(月) 0:00 ～ 2026年12月7日(月) 23:59 ★「Amazonブラックフライデー」ポイントアップキャンペーン参加条件 ①キャンペーンにエントリー（今すぐできます。2025年12月7日(月) 23:59まで） ②対象商品を税込1万円以上購入（先行セールでの購入も対象）

毎度のことですが、簡単にまとめると「エントリーする」「税込1万円以上買う」。それだけです。ほとんどの商品が対象ですが「Prime Video」などの定額サービスの料金や「Amazonギフトカード」、アプリ内課金など、対象外の取引や商品がありますので、サイトで確認してください。