国家サイバー統括室は11月19日、Webサーバーソフトウェア「nginx」で認証なしの遠隔攻撃により任意のコードを実行されるおそれがあるとして、運用管理者に速やかな更新を呼びかけた。開発元は19日未明に修正版を公開している。

修正されたのは、HTTP/2の処理に関する問題など合計10件の脆弱性。HTTP/2が有効な環境では、攻撃者が細工した通信データを送り込むことでメモリー破壊を引き起こし、認証なしでサーバー上の任意のコードを実行できる可能性がある。セキュリティ研究者によって攻撃の実証にも成功しており、一部の深刻度はCVSS v4.0で9.2（Critical、致命的）と評価されている。

すぐ更新できない場合は、HTTP/2を無効化することで脆弱性への暫定的な対策が可能だ。ただし、修正されたほかの脆弱性には別の攻撃条件もあるため、すみやかな更新が推奨される。

nginx（エンジンエックス）は、軽量で高速なオープンソースのWebサーバーソフトウェア。コンテンツ配信、リバースプロキシ、ロードバランシングなどに広く使われている。