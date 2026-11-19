国家サイバー統括室は11月19日、Webサーバーソフトウェア「nginx」で認証なしの遠隔攻撃により任意のコードを実行されるおそれがあるとして、運用管理者に速やかな更新を呼びかけた。開発元は19日未明に修正版を公開している。
修正されたのは、HTTP/2の処理に関する問題など合計10件の脆弱性。HTTP/2が有効な環境では、攻撃者が細工した通信データを送り込むことでメモリー破壊を引き起こし、認証なしでサーバー上の任意のコードを実行できる可能性がある。セキュリティ研究者によって攻撃の実証にも成功しており、一部の深刻度はCVSS v4.0で9.2（Critical、致命的）と評価されている。
すぐ更新できない場合は、HTTP/2を無効化することで脆弱性への暫定的な対策が可能だ。ただし、修正されたほかの脆弱性には別の攻撃条件もあるため、すみやかな更新が推奨される。
nginx（エンジンエックス）は、軽量で高速なオープンソースのWebサーバーソフトウェア。コンテンツ配信、リバースプロキシ、ロードバランシングなどに広く使われている。
対象環境の運用管理者は速やかなアップデートの適用等をお願いします。— 国家サイバー統括室(注意・警戒情報) (@cyber_forecast) 元の投稿
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