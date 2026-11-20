中国のAI企業が、米国の輸出規制対象となっているNVIDIAの最新GPUを使用していたのではないかという疑惑に、新たな技術的証拠が発見された。独立研究団体Unemployment Labsは11月12日、DeepSeekなど4社が公開したAIモデルから、NVIDIAの「Blackwell」世代のGPUを使用した痕跡を発見したと報告した。分析を手がけたのは、元OpenAI研究者のWill DePue氏。

調査対象にされたのは、DeepSeek、Moonshot AI、MiniMax、Ant Groupの4社が公開した計6モデル。研究チームは、AIモデルを構成する膨大な数値データを分析し、NVIDIAの「B200」「B300」「GB200」「GB300」と一致する特徴を発見したという。

研究チームによれば、AIの学習を始める際に設定する数値には、使用するGPUによって微妙な違いが生じる。学習後も一部が残る場合があり、いわばGPUの「指紋」のような役割を果たす。研究チームが実際のB300で検証したところ、DeepSeek-V4-Flashのデータ469行のうち461行（約98％）で、元の数値パターンをほぼ完全に再現できた。さらに445行は数値が完全に一致したという。

ただし、AIの学習全体にBlackwellが使われたとは限らず、GPUの入手経路や設置場所も特定できない。また、AMD製GPUでも特殊な設定で似たパターンを再現できるが、研究チームはDeepSeek-V4-Flashについては追加検証でAMD製GPUの可能性を排除したとしている。