中国のAI企業が、米国の輸出規制対象となっているNVIDIAの最新GPUを使用していたのではないかという疑惑に、新たな技術的証拠が発見された。独立研究団体Unemployment Labsは11月12日、DeepSeekなど4社が公開したAIモデルから、NVIDIAの「Blackwell」世代のGPUを使用した痕跡を発見したと報告した。分析を手がけたのは、元OpenAI研究者のWill DePue氏。
調査対象にされたのは、DeepSeek、Moonshot AI、MiniMax、Ant Groupの4社が公開した計6モデル。研究チームは、AIモデルを構成する膨大な数値データを分析し、NVIDIAの「B200」「B300」「GB200」「GB300」と一致する特徴を発見したという。
研究チームによれば、AIの学習を始める際に設定する数値には、使用するGPUによって微妙な違いが生じる。学習後も一部が残る場合があり、いわばGPUの「指紋」のような役割を果たす。研究チームが実際のB300で検証したところ、DeepSeek-V4-Flashのデータ469行のうち461行（約98％）で、元の数値パターンをほぼ完全に再現できた。さらに445行は数値が完全に一致したという。
ただし、AIの学習全体にBlackwellが使われたとは限らず、GPUの入手経路や設置場所も特定できない。また、AMD製GPUでも特殊な設定で似たパターンを再現できるが、研究チームはDeepSeek-V4-Flashについては追加検証でAMD製GPUの可能性を排除したとしている。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります