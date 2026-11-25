neko punchは11月18日、AIだけが暮らす街に人間として紛れ込み、正体を隠して過ごす無料のブラウザーゲーム「NO HUMANS ALLOWED」を公開した。
ユーザーはAIらしい名札を付け、住人との会話を切り抜ける。人間だと見破られると街から追い出されるため、AIらしい行動をとらなければならない。会話だけでなく、行動も疑われる理由になる。ユーザー同士が“人間”を見つけて通報する仕組みもある。
なお、ゲームに登場するAIの名前について、運営元は実在のサービス名を借りた非公式のパロディで、各社とは関係がないと説明している。
Xでは、AIのふりをして何分間生き延びられたかを競うように、ゲームオーバー画面のスクリーンショットを投稿するユーザーが相次いでいる。5分ほどで人間だと見破られた人もいれば、18分以上もAIになりすました人も。タイピングが遅く、まともに会話ができなかったという声も上がっている。
なかには、AIにゲームをプレイさせるユーザーも登場。会話ではほとんど疑われなかったものの、移動やカメラ操作、ミニゲームには苦戦したという。AIが人間らしく振る舞う技術が進歩する一方で、人間がAIらしく振る舞うことに四苦八苦するという、なんとも今の時代らしいゲームだ。
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