ココフォリアは11月20日、Nintendo Switch 2向けソフト『テーブルゲームワールド CCFOLIA for Nintendo Switch 2』の商品説明に、一部仕様と異なる内容や誤解を招く表現が含まれていたとして謝罪した。

本作は、ボードゲームやTRPG、マーダーミステリーなど40種類以上のゲームを収録したダウンロードソフト。11月10日に発売され、価格は4980円だ。ゲームの盤面やカード、駒などが用意されているが、ゲームの進行や勝敗の判定はプレイヤー自身がする仕組みで、CPUとの対戦機能もない。

問題となったのは、「オンラインでフレンドや世界中のプレイヤーと遊べます」などの説明だ。実際には海外のプレイヤーと遊ぶ機能はなく、ニンテンドーアカウントのフレンドと直接オンラインで遊べるかのような案内も誤解を招くものだったという。

オンラインで遊ぶ場合は、ソフトを持っている人同士で「ルームパスワード」を共有する必要がある。知らない人と自動的にマッチングする機能はなく、ソフトを持っていない人と遊ぶ場合は「おすそわけ通信」を利用する。

11月13日、任天堂が本作の紹介記事や映像を削除したことが話題になっていた。任天堂は公式サイトの「Hello! インディー」に掲載した記事本文を削除したほか、10月28日配信のゲーム紹介番組「Indie World」からも本作の紹介部分を削除。「内容に誤解を招く表現が含まれていた」として謝罪していた。

ココフォリアは、公式サイトやニンテンドーeショップなどの商品説明を修正したと説明。再発防止に努めるとしている。