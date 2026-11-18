OpenAIは日本時間11月18日、新しいAIモデル「GPT-6.2 Astra」と「GPT-6.2 Sol」を発表した。ChatGPT Work、Codex、開発者向けのAPIで提供を始めた。ChatGPT WorkとCodexではPlus、Pro、Enterprise、Eduが提供対象だ。

最上位モデルのAstraは、既存のテンプレートに沿ってスライドや表計算ファイルなどを作る力を高めた。OpenAIによると、AIが作ったような不自然さが減り、指定したテンプレートや業界ごとの慣習に沿った、仕事でそのまま使いやすい成果物を作れるようになったという。設計ソフトを操作して機械の部品をモデル化するような作業にも対応している。

同社のテスト結果によれば、複数工程の専門業務を測る「Agents’ Last Exam」では、GPT-6 Astraを5.2ポイント上回り、課題あたりのコストは3分の1未満だった。同じ評価ではAnthropicのClaude Fable 5.2も5.5ポイント上回ったという。

一方、普及モデルのSolは、文章作成や、調査・ファイル編集など複数の工程を続けてこなす日常業務を想定している。

実際のコードに加えた変更が採用基準を満たすかを測る「FrontierCode 2.0」では、両モデルを推論の最大設定で比較すると、SolはAstraの約5分の1のコストでスコア差が0.5ポイント以内だったという。

APIの標準料金は100万トークンあたり、Astraが入力8ドル、キャッシュ済み入力0.40ドル、出力40ドル。GPT-6 Astraと比べ、入出力は20％、キャッシュ済み入力は60％安い。

Solは入力2ドル、再利用された入力0.10ドル、出力10ドルで、GPT-6.1 Solから据え置きとなった。

能力向上に伴い、OpenAIは悪用リスクの高いサイバーセキュリティ関連の依頼への制限も強化した。また、AstraはAI研究を加速する自己改善能力を測る同社の評価で、「High（高）」の基準に達した初の外部公開モデルだとしている。