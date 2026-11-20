AIに仕事を頼んだら、すぐ利用制限に達してしまった──。OpenAIの有料プランで利用できる「Codex」や「ChatGPT Work」をめぐり、10月後半から利用枠の減り方が異常に速くなったという報告が相次いでいる。

CodexはプログラミングをAIに任せられるツールで、ChatGPT Workは調査や資料作成などをAIに代行させる機能だ。両者は共通の利用枠を消費するため、使いすぎると一定期間、新しい作業を依頼できなくなる。

あるChatGPT Plusユーザーは10月24日、利用枠が100％残っている状態でWorkを実行したところ、わずか4分21秒で上限に達したと報告。別のユーザーも10月30日、以前なら約5時間の作業で利用枠の30％程度しか消費しなかったのに、最近は約3時間で使い切ってしまうと訴えた。消費速度は以前の約5.6倍になった計算だという。

原因ははっきりしていない。ユーザーの間では、AIが外部ツールの情報を何度も読み込んだり、過去の会話を繰り返し処理したりすることで、想定以上の利用枠を消費している可能性が指摘されている。AIが処理するデータの量や種類が変化したことで、同じ作業でも消費量が増えたのではないかという見方もある。

OpenAIは過去にもCodexの利用枠が想定以上に速く減る問題を認め、2026年6月には一部アカウントへの誤った利用制限が原因だったと説明していた。一方、10月後半からの報告についての声明は確認できていない。

有料プランで使える作業量が突然減ってしまうのは、日常的にAIを活用しているユーザーにとって困りものだ。単なる表示上の問題なのか、実際に利用枠の消費が増えているのかも含め、早く原因が明らかになり、安心して使える状態に戻ってほしいところだ。