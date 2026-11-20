通販サイトの決済画面を改ざんし、入力されたクレジットカード情報を盗み取る手口による被害が相次いでいる。
ハンコヤドットコムは11月19日、カード情報8220件を含む個人情報が漏えいした可能性があると発表した。前日の18日には、菓子メーカーの六花亭も、通販サイトで約8000件のカード情報が流出した可能性を公表している。
両社に共通するのは、ネット通販の決済画面を改ざんし、利用者が入力したカード情報を外部に送信させる手口だ。カード情報をサーバーに保存していなくても、入力する瞬間に盗み取られてしまう。両社ともカード番号や有効期限だけでなく、セキュリティコードも流出した可能性があるという。
ハンコヤドットコムでカード情報の漏えい対象となるのは、10月13日から11月12日までに、PCからアクセスしてカード決済した利用者。サイトで会員登録や注文をした顧客についても、氏名や住所、電話番号、メールアドレス、ログインID、ハッシュ化されたパスワードなどが漏えいした可能性がある。
六花亭では10月21日から11月18日までに通販サイトでカード情報を入力した利用者が対象となる。両社の被害には共通点が多いものの、同じ攻撃者によるものかどうかは分かっていない。
両社とも対象者への個別連絡を進めており、利用者にはカードの明細を確認し、身におぼえのない請求があればカード会社へ連絡するよう呼びかけている。
決済画面そのものが改ざんされると、利用者が見た目だけで異常に気付くのは難しい。普段使っている通販サイトでも起こり得るだけに、カードの利用明細はこまめに確認しておきたい。
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