値上がりが続いてきたSSDの主要部品、NANDフラッシュの一部で値下がりの動きが出てきた。韓国のソウル経済新聞は11月17日、SSDやスマートフォンに使われる半導体「NANDフラッシュ」の取引価格が、10月後半から約20％下落したと報じた。米バンク・オブ・アメリカの調査レポートを引用したもので、調査会社TrendForceも同様の価格下落を伝えている。

NANDフラッシュは、SSDなどでデータの保存に使われる半導体。下落したのは、主にPCやスマートフォン向けの汎用品を業者間で短期売買する際のスポット価格だ。512ギガビット品の価格は14.30ドルと前四半期から32％下落し、1テラビット品も24.90ドルと19％下落した。

PCやスマートフォンの販売不振が背景。メモリーなどの部品価格が上昇したことで製品の値上げが進み、消費者が買い替えを控える動きが広がっている。メーカー側も部品の発注を減らしたり、製品のストレージ容量を抑えたりしており、NANDの需要が弱まっているという。

中国の半導体メーカーYMTCが低価格帯のNANDでシェアを拡大していることも、価格下落の一因になっている。需要が減る一方でメーカー間の価格競争が激しくなり、流通業者が在庫を安く売り出す動きにつながっている。

今後もNANDの値下がりが続けば、一般向けSSDの価格にも影響する可能性がある。ただし、下落したのはあくまでも半導体の業者間取引価格であって、店頭で販売されるSSDがすぐに同じ割合で安くなるわけではない。