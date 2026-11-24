CSマーケティングは11月24日、自動車用シートカバーなどを扱う「ベレッツァ」のサイトに不正アクセスがあり、3633人分のクレジットカード情報が漏えいした可能性があると発表した。一部のカード情報が不正利用された可能性も確認している。

対象は、2018年7月4日から2025年3月27日までにサイトでカード決済した利用者3633人。カード名義人名、カード番号、有効期限、セキュリティコードのほか、データベース内に保存されていた個人情報も漏えいしたおそれがある。

原因は、システムの脆弱性を突いた不正アクセスによる決済用アプリケーションの改ざん。

6月8日にカード会社から漏えいの懸念を指摘され、同日にカード決済を停止した。第三者機関の調査は8月17日に完了したが、利用者への公表は11月24日となった。同社は、調査結果とカード会社との連携を待ち、対応準備を整えてから告知する判断だったと説明し、公表の遅れを謝罪している。

対象者にはカードの利用明細を確認し、不審な請求があればカード会社に連絡するよう求めている。カードの再発行を希望する場合は、手数料が利用者の負担とならないよう、同社からカード会社に依頼しているという。

同社はカード会社と取引の監視を続け、セキュリティー対策と監視体制を強化するとしている。改修後のサイト再開日は未定。