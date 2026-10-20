肉食ナベコの「なんでも食べてみる」 第1177回
松屋の新作、また攻めてる…！ エビチリ風「ごろチキチリ」が予想以上にうまかった
2026年10月20日 17時00分更新
エビチリはお好きですか？ では、松屋の「ごろチキチリ」は？
ごきげんよう、モグ担のナベコです。今日食べたのは10月20日発売の松屋の「ごろチキチリソース定食」。
牛めしの松屋といえば、ごろごろチキン、通称“ごろチキ”の名前をよく聞きますが、今回は“ごろチキ”を中華風にアレンジしたというのです。
特製チリソース仕立ての「ごろチキチリソース」。つまり、エビチリのチキン版のようなものですね。価格は定食で990円。
松屋の定食としてはちょっと贅沢だけど、最近は1000円超えの定食もあるので、まだ手が届きやすい価格帯です。
“ごろチキ”の中華風!?
「ごろチキチリソース定食」実食
こちらが「ごろチキチリソース定食」です。生野菜なしを選ぶと100円引きになります。
この“ごろチキ”というのは、わたしの記憶が正しければ（某懐かし番組みたい）、最初は「ごろごろ煮込みチキンカレー」で登場しました。鉄板で焼き上げた大ぶりのチキンを使用していて、その豪快なチキンとカレーのバランスの良さで一躍ヒットしたのです。
2016年に「ごろごろ煮込みチキンカレー」が登場して（当初の名前は「ごろごろチキンカレー」）、しばらくは“ごろチキ”というとこのカレーが思い浮かびましたが、今ではカレー以外にも活躍の場を広げ、さまざまな料理に使われています。
例えば、ジョージア料理を松屋風にアレンジした「シュクメルリ」にも、この“ごろチキ”が使われています。
さて、今回はピリ辛の豆板醤と甘酸っぱいチリソースを使用しているとのこと。具材の下には玉子が敷かれていて、案外盛りだくさん。赤と黄色、ネギの青で色合いもきれい。
ごろチキらしく、チキンは大きめ。数えてみると、大きめが7個と小さめが1個。合わせて7.5個分くらい入っていました。
甘辛いけど「辛い＞甘い」
ニンニクがきいてごはんが進む
エビチリって、甘い系と、わりと辛い系、どっちもありますよね。ナベコはどっちも好き。
私は松屋の「ごろチキチリソース」を食べる前、なんとなく甘めのエビチリの味を想像していました。
ところが食べてみると、豆板醤がきいていて、ピリリと強めの辛さ。さらに、辛いだけではなく、甘みや酸味も重なって、案外しっかりめの中華の味わいです（憶測ですが）。
そして、後味のヤミツキ感は、どうやらニンニク。そう、このチリソース、ニンニクがしっかりきいているんです。甘辛さにニンニクや香味野菜の旨みが加わって、なんともごはんが進む味。
とにかく、このタレがうまい～！
プリムチでジューシーな鶏肉に、甘くて辛いタレがたっぷり絡むと、もう幸せ。そして、下に敷かれた玉子もいい役割。ピリ辛のタレをまろやかに受け止めてくれます。たしかに、これは玉子が入ることで一段上のおいしさになっていますね。
「え、松屋でこんな中華風の味もできるの？」と、ちょっとびっくりしましした。
思い出すのは、松屋の中華業態。松屋フーズは「松軒中華食堂」という町中華も手掛けているんですよね。チリソースのノウハウも、そのあたりで養われているのかもしれません。
さて、松屋のリリースには、ごはんの上に豪快にのせて「どんぶり風」にするのもおすすめ、と書かれていたので、全部ごはんにのせてみました。
これはいい！ チキンチリ丼！
ニンニクがきいたピリ辛チリソースを余すことなく楽しめます。これはもう、ごはんが足りなくなりそう。丼としてのボリューム感も満足です。
食べ進めるうちにちょっと味変したくなったので、卓上のフレンチドレッシングをかけてみたところ、酸味が加わって後味が少しさっぱり。チリソースとフレンチドレッシング、相性がいいですよ！
ハズシじゃなかった！
松屋のこういうの、うれしい
松屋は期間限定メニューを次々と発売しているので、中には「ちょっと味がやりすぎでは？」と思うものもあります。けれど、今回はナベコ的にアタリ。
中華風の「ごろチキチリソース」という意表を突くメニューで、インパクト重視かと思いきや、案外完成度が高かったです。エビチリのエビも、うかうかしていられません。
松屋の期間限定メニューには、こういう思いがけない出会いがあるから、うれしくなっちゃいます。
「ごろチキチリソース」、思い切ってごはんの上に全部のせるのもオススメですよ。
※記事中の価格は税込み
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▲丼で世代間ギャップが浮き彫りに!? 好きな丼対決
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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