【明日から】ファミマで「1個買うと1個もらえる」！ お菓子やカップ麺など全40種類

ファミリーマートは11月10日～30日の期間、全国約1万6500店で「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンを開催します。
対象商品を1個購入すると、対象商品と引き換えられる無料引換券がレシートに印字されます。
今回は、人気のお菓子やカップ麺、飲料に加え、カンロの小袋キャンディやギンビスの「たべっ子水族館」も初登場。全40種類の引換商品を、2週間にわたって週替わりで展開します。
ファミリーマート「1個買うと、1個もらえる」
全40種類の菓子やカップ麺などが登場
キャンペーンは第1週と第2週に分かれており、購入対象商品を買うと、翌週から始まる引換期間中に使える無料引換券が発行されます。引換券と対象商品をレジに持っていくと、商品を受け取れます。
■第1週：11月10日～16日
引換対象期間：11月17日～23日
第1週は11月10日～16日で、伊藤園の「健康ミネラル黒豆麦茶」や、コカ・コーラの「ジョージア ブラック」「ジョージア カフェラテ」、キリンの「午後の紅茶」シリーズなどの飲料が対象です。
日清の「どん兵衛」シリーズやファミマルのカップ麺、エースコックの商品などのカップ麺も登場します
■第2週：11月17日～23日
引換対象期間：11月24日～30日
第2週は11月17日～23日で、サントリーの「サントリー天然水」や「クラフトボス」シリーズ、伊藤園の「おーいお茶」シリーズなどの飲料が登場します。
また、ギンビスの「たべっ子水族館パウチ」や、明治の「きのこの山」「たけのこの里」のポケットパックも対象商品に含まれます。
なお、一部地域や店舗では取り扱いのない商品があります。ホット飲料は対象外です。無料引換券は他の割引施策や優待サービスとの併用はできません。
お菓子もカップ麺も、1個買うともう1個！
対象商品を1個買うだけで、別の商品を無料でもらえるおトクなキャンペーンです。今回は「ピュレグミ」や「たべっ子水族館」といったお菓子に加え、カップ麺や飲料まで幅広くそろっています。
いつもの買い物でおトクを楽しんでみてはいかがでしょうか！
・開始日：2026年11月10日
・終了日：2026年11月30日
※価格は税込み表記です。
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