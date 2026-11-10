【本日から】牡蠣もステーキも食べ放題！4169円タベホに牡蠣4品が仲間入り

お好み焼・串カツ・もんじゃ・鉄板焼の食べ放題を提供する「お好み焼本舗」は11月10日から、期間限定企画「贅沢牡蠣祭り」を開催します。

4169円の食べ放題に牡蠣4品が仲間入り！

「贅沢牡蠣祭り」では、通常4169円の「プレミアムステーキコース」に、期間限定で牡蠣料理4品が追加されます。



プレミアムステーキコースでは、「厚切熟成 リブロースステーキ極」など80種類以上のメニューが食べ放題。11月10日からは、これらに加えて牡蠣料理4品も楽しめます。

牡蠣を使ったお好み焼やもんじゃ、串カツも食べ放題で楽しめます。追加料金はありません。

食べ放題に加わる牡蠣メニューは以下の通り。なお、牡蠣メニュー4品は単品でも注文できます。

▲【超贅沢玉】牡蠣タルタル（単品の場合1089円）

ぷりぷりとした牡蠣に、濃厚なタルタルソースを合わせたメニューです。

▲ごろごろ牡蠣もんじゃ（単品の場合979円）

牡蠣をふんだんに使用したもんじゃ焼きです。牡蠣の旨みが広がる一品としています。

▲串カツ牡蠣 （単品の場合253円）

串カツ牡蠣 ～タルタル～ （単品の場合253円）

牡蠣を揚げた串カツです。タルタルソースを合わせたメニューも用意されます。

販売期間は2027年2月下旬まで。12月31日と2027年1月1日は販売しません。柏の葉キャンパス店は対象外で、在庫がなくなり次第終了します。

牡蠣もステーキも食べ放題！ これはうれしい

ステーキだけでなく、牡蠣のお好み焼やもんじゃ、串カツまで食べ放題に！



しかも追加料金なしで楽しめるなんて、牡蠣好きにはたまらないですね！

・開始日：2026年11月10日

・終了日：2027年2月下旬

※価格は税込み表記です。