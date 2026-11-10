【本日から】牡蠣もステーキも食べ放題！4169円タベホに牡蠣4品が仲間入り

お好み焼・串カツ・もんじゃ・鉄板焼の食べ放題を提供する「お好み焼本舗」は11月10日から、期間限定企画「贅沢牡蠣祭り」を開催します。
4169円の食べ放題に牡蠣4品が仲間入り！
「贅沢牡蠣祭り」では、通常4169円の「プレミアムステーキコース」に、期間限定で牡蠣料理4品が追加されます。
プレミアムステーキコースでは、「厚切熟成 リブロースステーキ極」など80種類以上のメニューが食べ放題。11月10日からは、これらに加えて牡蠣料理4品も楽しめます。
牡蠣を使ったお好み焼やもんじゃ、串カツも食べ放題で楽しめます。追加料金はありません。
食べ放題に加わる牡蠣メニューは以下の通り。なお、牡蠣メニュー4品は単品でも注文できます。
▲【超贅沢玉】牡蠣タルタル（単品の場合1089円）
ぷりぷりとした牡蠣に、濃厚なタルタルソースを合わせたメニューです。
▲ごろごろ牡蠣もんじゃ（単品の場合979円）
牡蠣をふんだんに使用したもんじゃ焼きです。牡蠣の旨みが広がる一品としています。
▲串カツ牡蠣 （単品の場合253円）
串カツ牡蠣 ～タルタル～ （単品の場合253円）
牡蠣を揚げた串カツです。タルタルソースを合わせたメニューも用意されます。
販売期間は2027年2月下旬まで。12月31日と2027年1月1日は販売しません。柏の葉キャンパス店は対象外で、在庫がなくなり次第終了します。
牡蠣もステーキも食べ放題！ これはうれしい
ステーキだけでなく、牡蠣のお好み焼やもんじゃ、串カツまで食べ放題に！
しかも追加料金なしで楽しめるなんて、牡蠣好きにはたまらないですね！
・開始日：2026年11月10日
・終了日：2027年2月下旬
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります