魁力屋にて。ラーメン1杯の注文が条件

「京都北白川 ラーメン魁力屋」は、本日11月17日から「餃子半額祭」を開催します。一部店舗を除く対象店舗で実施し、11月24日までの8日間限定です。

餃子5個が159円！ 何人前でも半額に

「餃子半額祭」では、店内飲食でラーメンを1杯注文すると、通常319円の「餃子（5個）」を半額の159円で提供します。

●餃子（5個）通常319円→159円

（ラーメン1杯の注文が条件）

餃子の注文数に制限はなく、何人前でも半額になります。ラーメンの種類に指定はなく、好みのラーメンを注文すれば対象になります。

また、「お好きなラーメン100円割引券」との併用も可能です。

■一部店舗が対象外

キャンペーンは路面店が対象で、店内飲食限定。フードコート店舗、吉祥寺店、藤枝PA下り線店、遠州豊田PA上り線店は対象外です。また、麻辣餃子は割引対象に含まれません。

クーポン不要で誰でも対象に

なお、今回の「餃子半額祭」はクーポンの提示が不要です。

過去に実施された同キャンペーンでは、アプリのクーポンが必要なケースもありましたが、今回はアプリやクーポンを利用しなくても、条件を満たせば誰でも割引を受けられます。

（※文中の価格はすべて税込）