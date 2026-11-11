てんや「上天丼」760円→600円に！おトクな7日間、16日スタート

天丼チェーン「てんや」では、11月16日から11月22日の7日間「てんやWeek!!」を実施します（一部店舗をのぞく）。

760円→600円に

おトクな「てんやWeek!!」がスタート

「てんやWeek!!」は毎月実施ている恒例のキャンペーンで、テイクアウトの対象商品が値引きされるというもの。



先月と同じく、11月も「てんやの上天丼弁当」（通常価格760円）が対象。期間中は、600円で販売されます。



＜てんやWeek!!＞

期間：11月16日～11月22日

対象商品：「てんやの上天丼弁当」760円→600円

「てんやの上天丼弁当」は、「海老」を2本使用し、「れんこん」、「かぼちゃ」、「いんげん」をトッピング。

商品は割引券・サービス券・クーポンなどの利用は不可となっています。



「てんや」と系列の「天ぷらてんや」で実施しますが、一部店舗では実施がありません。以下が実施をしない店舗一覧です。

〈実施対象外店舗〉

【てんや】諏訪店／松本双葉店／佐久平店／長野徳間店／川中島店／富山本郷新店／高岡宮田町店／上里SA店／富士川SA店／羽田空港第1ターミナル店／羽田空港第2ターミナル店／未来ダイニング文京グリーンコート店／川崎アゼリア店／刈谷ハイウェイオアシス近鉄パークハウス店／けやきウォーク前橋店／新千歳空港店／錦糸町テルミナ2店

【天ぷらてんや】

FKD宇都宮インターパーク店／川越野田店

通常価格より160円お得！

月に一度、お客さんへの感謝を込めた「てんや Week!!」が今月は16日（月）から始まります。

「てんやの上天丼弁当」が通常より160円お得に利用できますよ。お弁当なので、自宅や職場でゆっくり楽しめますね！

（※文中の価格はすべて税込）