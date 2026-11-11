餃子が半額159円に！ しかも何皿でも！「餃子半額祭」17日から

「ラーメン魁力屋」は、11月17日から11月24日まで「餃子半額祭」を開催します。
餃子5個が159円！ 何皿でも半額に
期間中はラーメンを1杯注文すると、通常319円の餃子（5個）が半額の159円に！ しかも、何人前注文しても半額になります。
クーポンなどの提示は不要。店内飲食限定で、持ち帰りは対象外です。
キャンペーンは一部店舗を除く路面店で実施されます。フードコート店舗、吉祥寺店、藤枝PA下り線店、遠州豊田PA上り線店は対象外です。
●餃子（5個）通常319円→159円（ラーメン1杯の注文が条件）
魁力屋の餃子は、パリッとした焼き目とジューシーな餡が特徴。卓上のヤンニンジャンやねぎ、ラー油などを加えて味を変えることもできます。
なお、麻辣餃子は割引対象外です。
「ラーメン魁力屋」ってどんなお店？
ラーメン魁力屋は、2005年に京都・北白川で誕生したラーメンチェーン。全国に200店舗近く展開しています。看板メニューは「京都背脂醤油ラーメン」です。
今回はクーポン提示が不要！
実は魁力屋では、これまでも同様のキャンペーンを実施してきましたが、過去にはアプリのクーポンが必要なケースもありました。
今回はクーポンの提示が不要になり、より気軽に利用できるようになりました。
何皿頼もう？
ラーメン1杯の注文で、餃子が何皿でも半額とは太っ腹！
クーポンを用意する必要もないので、気が向いたときにさっと立ち寄れるのがうれしいですね。
・開始日：2026年11月17日
・終了日：2026年11月24日
（※文中の価格はすべて税込）
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