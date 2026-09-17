折りたたみiPhoneは「iPhone Duo」！ iPhone 18 Pro＆iPhone Duo徹底特集 第31回
アップル「iOS 27.1」10月23日までに配信 “折りたたみ”向けの新機能導入
2026年09月17日 10時25分更新
アップルは9月16日、iOS 27の次期中型アップデート「iOS 27.1」を10月23日までに配信することを公表した。折りたたみ機「iPhone Duo」への対応がメインとなる。
同社は開発者向け案内ページで、「iPhone Duoは10月23日に発売され、iOS 27.1が搭載されます」と言及。同バージョンの正式版が、遅くとも10月23日までに公開されることを公式に認めた。
iOS 27.1は、現行のiOS 27をベースに、iPhone Duoの折りたたみ構造を前提とした機能を追加しているという。
アップルでは9月17日現在、より新しい「iOS 27.2」の開発者向けベータ版も公開しており、iOS 27.1が最新版の地位を保つのは比較的短期間となる見通しだ。
ひとこと：10月は日本語版「Siri AI」の提供開始時期と重なるが、同機能がiOS 27.1とiOS 27.2のどちらで実装されるかは、わかっていない。
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