アップル「iOS 27.1」10月23日までに配信　“折りたたみ”向けの新機能導入

アップルは9月16日、iOS 27の次期中型アップデート「iOS 27.1」を10月23日までに配信することを公表した。折りたたみ機「iPhone Duo」への対応がメインとなる。

同社は開発者向け案内ページで、「iPhone Duoは10月23日に発売され、iOS 27.1が搭載されます」と言及。同バージョンの正式版が、遅くとも10月23日までに公開されることを公式に認めた。

iOS 27.1は、現行のiOS 27をベースに、iPhone Duoの折りたたみ構造を前提とした機能を追加しているという。

アップルでは9月17日現在、より新しい「iOS 27.2」の開発者向けベータ版も公開しており、iOS 27.1が最新版の地位を保つのは比較的短期間となる見通しだ。