はい！ビッグウェーブ！！

今年もやってきました、秋のiPhone行列祭り！毎年アスキーに贈るコメントで行列スイッチが入るビッグウェーブさんこと、Butch（ブッチ）だぜヒャッハー！！毎年iPhone行列に並んでると、道行く人達がオレの前を通る度に「あっ、もう新しいiPhoneの時期か〜早いね〜」と話しながら去って行く。何ともグッとくる風物詩になってるんだなぁ〜、ありがたい。

それでは早速始めていこうか！まずは昨年のおさらいからだ！ヒウィヒウィゴォ〜！！

過去イチ辛い行列だった

一昨年から5年ぶりの聖地（ソフトバンク表参道）に行列を戻し、意気揚々と次の年も行列に並んで行ったが、色々な想定外があり苦戦した。

まず昨年の行列の目標は「健康的な行列」を掲げ、並ぶ２ヵ月前からダイエットを始めたのだ。なぜダイエットかと言うと、2008年のiPhone 3Gから始まった行列。有難いことに毎年たくさんの人達が差し入れを持って遊びに来てくれ、行列の3日間それだけを飲み食いしていったら、毎年5kgずつ太っていった。2008年当時の体重80kgだったのが、気付いたらMAX110kgまで太ってしまったので、90kgまで減量し行列に挑んだ。そのダイエットを並ぶ前日まで追い込んでしまい、ヘロヘロな状態でスタートさせてしまった。よって今までにない、いつもは行列2日目以降から寝不足と疲れから出る幻聴幻覚が初日から出てしまい苦戦した。

そしてもうひとつは「店舗の外壁工事」。11月まで外壁工事があり、行列中は店舗前に足場が設置され、圧迫感と共に逃げ場が無くなってしまった。なので通行人の邪魔にならないようにと、いつも以上に身体を縮こませながら並んでいた。まぁこれは勝手に並んでる立場なので仕方がないんだけどね。でもその分「人の優しさ」を感じたし、素敵な出逢いもあった。本当にたくさんの人たちに助けてもらいました。ここで改めて言わせて下さい。本当にありがとうございました！その様子はしっかりと動画に収めてアップしてあるのでチェックしてみてくれ。（BOB 274「【最終章】 iPhone17行列キャンプ-DAY3.4-」）

「今年は買う？並ぶ？」「ムズいっ！」

では早速本題に入っていこうか。まず皆んなが気になるところ、「今年は買う？並ぶ？」、「もちろん買いだ！」と言いたいところだが、「ムズいっ！」が正直な気持ち。スマートに「買う！並ぶ！」と言えないところがいくつかある。悩みどころなんだ。ハッキリ言うと買いは買いだが、“何を？”と言うのが今の心境。なかなかいつもと違う内容なので、気になるポイントをビッグウェーブ目線で記していこう。