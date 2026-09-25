「クリスタの素材が見つからない」大量非公開で混乱、セルシスが謝罪

セルシスの「CLIP STUDIO PAINT」向け素材共有サービス「CLIP STUDIO ASSETS」で9月22日ごろから多数の素材が非公開となった。セルシスは翌23日、運用方針に沿った確認で非公開素材が増えていると説明。説明が不足していたとして謝罪した。

SNSでは人物ポーズや3Dモデルだけでなく、ペンやフキダシ、トーンも見つからなくなったとの報告が相次ぎ、掲載基準が分かりにくいとの声が上がった。

セルシスによると、違反素材として削除されていなければダウンロード済みの素材は引き続き利用できるという。判定に誤りがあったものや、問題のない状態に修正された素材は確認後に順次再公開する。

さらに、取得済みの素材が非公開になった場合でも「マイダウンロード」から再ダウンロードできるよう改修し、9月23日夜に対応を完了した。

背景にはASSETSのグローバルな利用拡大がある。年齢や文化、地域によって表現の受け止め方が異なるため、セルシスはセンシティブな内容を「誰にどのように表示するか」まで考える必要があると説明している。今回の措置も、作品や作者の表現そのものを「不適切」と評価するものではないとしている。

今後は掲載ルールや具体例を充実させるほか、年齢制限や地域別の表示制御、コンテンツフィルターも強化する方針だ。