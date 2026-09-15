アップル、日本語でのSiri AIの10月提供開始を正式発表　EUと中国では規制対応で当初利用不可

アップルは14日、iOS 27／iPadOS 27／macOS 27／watchOS 27／visionOS 27の目玉機能であるSiri AIについて、10月から日本語でもベータ版で提供開始することを正式発表した（現時点では英語版のみ）。

対応するのはApple Intelligenceに対応した端末で、iPhoneではiPhone 15 Pro／Pro MaxおよびiPhone 16以降。iPadはM1以降とiPad mini（A17 Pro）、MacはM1以降とMacBook Neo。Apple Watchは上記のiPhoneとペアリングしたSeries 9以降、Ultra 2以降、SE 3。

iOS 27など新OSではGoogle Geminiと連携した新モデルで 大幅に強化されたApple Intelligenceが利用可能

iOS 27ではより強化されたApple Intelligenceが利用できるが、Siri AIはその中の1つの機能となる。

Apple Intelligenceでの具体的な新機能としては、写真アプリではインテリジェントな編集ツールを提供。撮影後の写真の構図を修正して背景を拡大したり、被写体の方向を変えることが可能。また、被写体の背後に写り込んだ邪魔な部分を削除できる。

Safariでは大量に開いたタブを、関連するトピックごとにまとめたり、「通知を受け取る」機能では、たとえばECサイトの製品の再入荷や値下がりなど、情報が更新された場合に自動的に通知する。

「ショートカット」では、従来はユーザーが少々複雑な条件付けやタスクを設定する必要があったのに対し、ユーザーによる言葉での説明でApple Intelligenceが自動で必要な手順を組み立ててくれるようになる。

そして注目の「Siri AI」。コンテクストの理解や幅広い知識、画面に表示されている内容の認識などにより、より詳細な回答と自然な会話が可能になる。また、同じApple IDを使っていれば、iPhoneで会話を始めても、Mac／iPad／Apple Watch／Vision Proと他のアップル製デバイスで会話を引き継ぐことができるのも特徴的。

こうした高度な機能の実現のために、グーグルと連携し、同社のGeminiモデルとの統合で新たなモデルが構築された。この最新モデルはオンデバイスとクラウドの両方を活用。ユーザーの個人データは、アップルを含めて、誰にも保存・アクセスされることはない、プライバシーが守られているという点も強くアピールされている。

なお、EUや中国では規制をクリアするまでは利用不可

なお、この新しくなったApple Intelligenceは、EUのデジタル市場法により、EU圏内では当初利用不可能。「Appleは、ユーザーのプライバシーとセキュリティを保護しながら、進むべき道を探す努力を重ねています」とコメントしている。同様に中国でも「規制要件への対応に取り組んでいる間」は利用できないとされている。