9月10日のアップルの発表会では、“折りたたみiPhone”「iPhone Duo」や「iPhone 18 Pro／Pro Max」が話題になったが、標準モデルの「iPhone 18」が登場しなかったことに驚いた人もいるかもしれない。

「今年はiPhone 18 Proと折りたたみ機のみ」というのは、実は発表会前からウワサとして広がっていたが、そのiPhone 18を含めて、今回の発表会では登場しなかったアップル製品、および今後登場が期待されるものについてまとめて紹介しよう。

来年の春に登場する？ メモリ容量にも注目！

「iPhone 18」

まずは標準モデルの「iPhone 18」。ウワサどおりに来年春に登場するとして、どんな点が進化するだろうか。

まず、外観やデザインは大きく変更しないというウワサ。iPhone 15でDynamic Islandが採用されて、今の形になって早くも4世代目となるが、これ以上の大きな進化を必要としていない人も多いか。

なお、iPhone 18 Proでは、Dynamic Islandが小型化したが、これは18シリーズではProモデルのみのアドバンテージとなる？ それとも後述のiPhone 18eとの違いを出すために採用される？

それ以外に注目は、公式のスペック表には出てこないメモリ容量。iPhone 17はApple Intelligenceはサポートするものの、iPhone 17 Pro／18 Pro／Airでのみ対応する、Siri AIのより高度な機能は利用不可。その理由がメモリ容量だとすると、当然増量が考えられるが、半導体高騰の折、コストにも大きく響く。CPUが2nmプロセスの「A20」になるのかも含めて要注目だ。

Dynamic Islandや120Hz対応はあるのかないのか

「iPhone 18e」

iPhone 16e／17eと2年連続で春に登場している廉価版モデルのiPhone。法人向けの大量導入モデルとして、アップルやキャリアにとって重要な存在になっているともされ、来年もiPhone 18と同時に「iPhone 18e」が発表される可能性は高い？

進化が期待される点としては、「Dynamic Island」と「120Hz対応のProMotion」があるが、これらが採用されるとiPhone 18との差はカメラの数くらいになってしまう。iPhone 18とのバランスも考えると、今回も採用されない？

そもそも出るの？ 出ないの？ 出てもシンプルじゃないと嫌だ！

「iPhone Air 2」

そもそも「出る」説も「出ない」説もあるiPhone Airの第2世代モデル。iPhone Airは販売台数的には大成功とは言いがたいものの、コアな層には評価が高く、1世代で終わらせるのは、なんとももったいない製品だ。

では、第2世代が出るとして、どこを改良するか。カメラを2つにすれば、もしかすると売れるかもしれないが、あの研ぎ澄まされたシンプルさは確実に失われる……どんな姿で登場するか、個人的には一番の期待だ。

10月か11月にも登場する？

M6搭載の「14インチMacBook」「iMac」

Mac miniに先行して搭載された最新CPUの「M6」。現在はM5の「14インチMacBook Pro」、M4の「iMac」において、M6搭載モデルの登場は期待したくなる。

一方で、9月にMac miniがM5 Pro、Mac Studioが9月にM5 Max／M5 Ultra搭載で新登場したことから、M6 Pro／M6 Max搭載のMacBook Proは来年以降？ もしくは「M5 Ultra」を搭載して登場という説も!? このタイミングで、ついにOLED（有機EL）搭載MacBook Proになるのか、ジョブズが怒らないか心配なタッチ対応はあるのか、ウワサはいろいろだ。

また、M6搭載のMacBook Airについては、例年どおりであれば来年春だろうか。