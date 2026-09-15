折りたたみiPhoneは「iPhone Duo」！ iPhone 18 Pro＆iPhone Duo徹底特集 第27回
標準モデルの「iPhone 18」だけじゃない！ アップルの発表会で出なかったもの、今後出そうなもの
2026年09月15日 08時00分更新
9月10日のアップルの発表会では、“折りたたみiPhone”「iPhone Duo」や「iPhone 18 Pro／Pro Max」が話題になったが、標準モデルの「iPhone 18」が登場しなかったことに驚いた人もいるかもしれない。
「今年はiPhone 18 Proと折りたたみ機のみ」というのは、実は発表会前からウワサとして広がっていたが、そのiPhone 18を含めて、今回の発表会では登場しなかったアップル製品、および今後登場が期待されるものについてまとめて紹介しよう。
来年の春に登場する？ メモリ容量にも注目！
「iPhone 18」
まずは標準モデルの「iPhone 18」。ウワサどおりに来年春に登場するとして、どんな点が進化するだろうか。
まず、外観やデザインは大きく変更しないというウワサ。iPhone 15でDynamic Islandが採用されて、今の形になって早くも4世代目となるが、これ以上の大きな進化を必要としていない人も多いか。
なお、iPhone 18 Proでは、Dynamic Islandが小型化したが、これは18シリーズではProモデルのみのアドバンテージとなる？ それとも後述のiPhone 18eとの違いを出すために採用される？
それ以外に注目は、公式のスペック表には出てこないメモリ容量。iPhone 17はApple Intelligenceはサポートするものの、iPhone 17 Pro／18 Pro／Airでのみ対応する、Siri AIのより高度な機能は利用不可。その理由がメモリ容量だとすると、当然増量が考えられるが、半導体高騰の折、コストにも大きく響く。CPUが2nmプロセスの「A20」になるのかも含めて要注目だ。
Dynamic Islandや120Hz対応はあるのかないのか
「iPhone 18e」
iPhone 16e／17eと2年連続で春に登場している廉価版モデルのiPhone。法人向けの大量導入モデルとして、アップルやキャリアにとって重要な存在になっているともされ、来年もiPhone 18と同時に「iPhone 18e」が発表される可能性は高い？
進化が期待される点としては、「Dynamic Island」と「120Hz対応のProMotion」があるが、これらが採用されるとiPhone 18との差はカメラの数くらいになってしまう。iPhone 18とのバランスも考えると、今回も採用されない？
そもそも出るの？ 出ないの？ 出てもシンプルじゃないと嫌だ！
「iPhone Air 2」
そもそも「出る」説も「出ない」説もあるiPhone Airの第2世代モデル。iPhone Airは販売台数的には大成功とは言いがたいものの、コアな層には評価が高く、1世代で終わらせるのは、なんとももったいない製品だ。
では、第2世代が出るとして、どこを改良するか。カメラを2つにすれば、もしかすると売れるかもしれないが、あの研ぎ澄まされたシンプルさは確実に失われる……どんな姿で登場するか、個人的には一番の期待だ。
10月か11月にも登場する？
M6搭載の「14インチMacBook」「iMac」
Mac miniに先行して搭載された最新CPUの「M6」。現在はM5の「14インチMacBook Pro」、M4の「iMac」において、M6搭載モデルの登場は期待したくなる。
一方で、9月にMac miniがM5 Pro、Mac Studioが9月にM5 Max／M5 Ultra搭載で新登場したことから、M6 Pro／M6 Max搭載のMacBook Proは来年以降？ もしくは「M5 Ultra」を搭載して登場という説も!? このタイミングで、ついにOLED（有機EL）搭載MacBook Proになるのか、ジョブズが怒らないか心配なタッチ対応はあるのか、ウワサはいろいろだ。
また、M6搭載のMacBook Airについては、例年どおりであれば来年春だろうか。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第26回
iPhoneビッグウェーブさん、今年もiPhone購入へ しかしProとDuoどっちか決められず「ムズいから教えて」
-
第25回
iPhone「iOS 27」配信開始！ 対応するのはiPhone 11以降 日本語のSiri AIは10月開始予定
-
第24回
iPhoneアップル「iOS 27」に隠された“ぶち犬”見つかる その正体は…
-
第23回
iPhone折りたたみが出ても変わらず人気のiPhone 18 Pro Max、発売日分は早くも品薄傾向
-
第22回
iPhone【今から追いつく】5分でわかるiPhone Duo！ iPhone初めての折りたたみ機は約36万円もその価値はあり
-
第21回
iPhoneiPhone Duo実機に触ってきた！ 折りたたみスマホとしての「iPhone Duoの完成度」はどうだった？
-
第20回
iPhoneiPhone 18＆iPhone Duo価格まとめ 値上げしたiPhone 17も
-
第19回
iPhoneiOS 27は来週火曜15日に配信開始 対応iPhoneはiOS 26と同じ
-
第18回
iPhoneiPhone Duoの公式FAQの回答が謎でちょっと楽しい!? 「iPhone Duoは折りたたみiPhoneです。」
-
第17回
iPhone折りたたみiPhoneの名前が「Duo」と聞き、色々思い出してしまう皆さん
- この連載の一覧へ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
iPhoneアップル「MacBook Pro（M6）」年内発売か
-
-
iPhoneアップル「iPhone 18」12GBメモリー搭載か
-
-
トピックス篠原修司のアップルうわさ情報局