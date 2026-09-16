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折りたたみiPhoneは「iPhone Duo」！ iPhone 18 Pro＆iPhone Duo徹底特集 第30回

ドコモがiPhone 18 Proいきなり値下げ、ソフトバンク対抗か

2026年09月16日 15時30分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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NTTドコモのロゴ

　NTTドコモは9月15日、予約受付中の「iPhone 18 Pro（256GB）」について、「いつでもカエドキプログラム」等を適用した際の実質負担額を変更すると公表。翌9月16日より、ドコモオンラインショップとahamoサイトに反映した。

　他社からの乗り換え（MNP）で「いつでもカエドキプログラム」と「ドコモで買替えおトク割」を適用し、23ヵ月目で端末を返却した場合の実質負担額は6万6990円。変更前と比較して3万3000円安くなっている。

　負担低減は1回目から23回目までの分割支払額を安く、24回目以降を高く設定する形で実施しているため、端末を不必要に長く持ちすぎないよう、返却のタイミングに注意が必要だ。

　同社は負担低減の意図を明らかにしていないが、同社より安い実質負担額を提示しているauやソフトバンクに対抗する意図もあるとみられる。

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