OpenAI「GPT-6 Sol/Luna」発表　料金半額、ただし普通のChatではまだ使えず

OpenAI

OpenAIは9月22日、新AIモデルの「GPT-6 Sol」「GPT-6 Luna」を発表した。最上位モデル「GPT-6 Astra」の技術を使いながら速度とコスト効率を高めたモデルで、API料金はGPT-5.6シリーズから50％引き下げた。

GPT-6 Solは複雑な仕事やコーディングを想定した高性能モデル。OpenAIによると、社内の事実性評価ではGPT-5.6 Solと比べて誤りが約半分になり、より高価なAstraに近い信頼性を実現したという。

一方のGPT-6 Lunaは、低コストで大量に利用する用途向け。API料金は100万トークン当たり入力0.10ドル、出力0.50ドル。Solは入力2ドル、出力10ドルとなる。

新モデルは、ChatGPT Plus、Pro、Business、Enterprise、Eduユーザー向けに「ChatGPT Work」と「Codex」で提供を開始したが、通常の「Chat」ではまだ利用できない。今後GPT-5.6に置き換えられる可能性はあるが、提供時期は不明だ。

なお、最上位のGPT-6 Astraについても扱いは異なっている。Plusでは通常Chatの最上位モデルとしてではなく、WorkとCodexからのみ使用可能だ。