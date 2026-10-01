Google、キーがくるくる回るキーボード発表　「エイプリルフールじゃないけど？」「別に嘘はついていないことに気がついたので」

GoogleのGboardチームは10月1日、「Gboard くるくるバージョン」を発表した。ベルトコンベアー上にキーを並べ、回転させることで必要なキーを手元まで運ぶ。設計図をオープンソースで公開している。

各ベルトに29個のキーを配置し、大文字と小文字も直接入力できるというもの。キーそのものが移動するため、腕や手のひらを大きく動かさず、片手や一本の指でも文字を入力できるという。

なぜ10月1日なのか。Google広報に問い合わせたところ、PC向けに広く普及した「101キーボード」の101を10月1日に見立てたという。2020年に一度企画を休止した後、キーボードの発表にふさわしい日を検討して、この日に定着したとしている。

もともとエイプリルフール企画として知られたシリーズだが、現在は4月1日ではない。理由をチームに確認した広報担当者によると、「別に嘘はついていないことに気がついたから」とのことだった。

今回でGoogleによる「新しいキーボードのご提案」は15回目。冗談のような発想を実際に動くハードウェアまで仕上げ、設計図まで公開する恒例企画は今年も健在だ。