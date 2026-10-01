Google、キーがくるくる回るキーボード発表　「エイプリルフールじゃないけど？」「別に嘘はついていないことに気がついたので」

GoogleのGboardチームは10月1日、「Gboard くるくるバージョン」を発表した。ベルトコンベアー上にキーを並べ、回転させることで必要なキーを手元まで運ぶ。設計図をオープンソースで公開している。
各ベルトに29個のキーを配置し、大文字と小文字も直接入力できるというもの。キーそのものが移動するため、腕や手のひらを大きく動かさず、片手や一本の指でも文字を入力できるという。
なぜ10月1日なのか。Google広報に問い合わせたところ、PC向けに広く普及した「101キーボード」の101を10月1日に見立てたという。2020年に一度企画を休止した後、キーボードの発表にふさわしい日を検討して、この日に定着したとしている。
もともとエイプリルフール企画として知られたシリーズだが、現在は4月1日ではない。理由をチームに確認した広報担当者によると、「別に嘘はついていないことに気がついたから」とのことだった。
今回でGoogleによる「新しいキーボードのご提案」は15回目。冗談のような発想を実際に動くハードウェアまで仕上げ、設計図まで公開する恒例企画は今年も健在だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります