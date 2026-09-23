Anthropic「Claude Opus 5.5」発表　40％低コストになり、OpenAI「GPT-6 Astra」を一部で上回る

Anthropicは9月22日、新AIモデル「Claude Opus 5.5」を発表した。従来のOpus 5より実行コストを40％削減し、出力速度も30％以上高速化した。API料金も100万トークン当たり入力4ドル、出力20ドルと、Opus 5から20％引き下げている。
コーディングや複雑な作業能力を強化した。公称値では「Terminal-Bench 4.0」で66.4％など、複数の評価で従来モデルを上回ったとしている。
比較対象としてはOpenAIの最新モデルも提示されている。GPT-6 AstraやGPT-5.6 Solとのベンチマーク比較が掲載されており、Terminal-Bench 4.0ではOpus 5.5が66.4％、GPT-6 Astraが57.9％だった。一方、科学研究向けのTerminal-Bench-ScienceではAstraが64.6％、Opus 5.5が58.7％となった。
|Opus 5.5
|Fable 5.1
|Opus 5
|GPT-6 Astra
|GPT-5.6 Sol
|Agentic codingTerminal-Bench 4.0
|66.40%
|55.80%
|52.30%
|57.90%
|37.30%
|Agentic codingFrontierCode v1.1 (Main)
|54.40%
|50.30%
|48.00%
|53.30%
|47.50%
|Agentic codingCursorBench 4.0
|57.80%
|51.80%
|46.60%
|—
|41.70%
|Knowledge workGDPval-AA v2.1
|1846
|1735
|1708
|1542
|1588
|Business workflowsAutomationBench
|40.00%
|31.40%
|26.90%
|41.40%
|28.80%
|Multidisciplinary reasoningHumanity's Last Exam
|67.7% with tools
|65.6% with tools
|63.6% with tools
|57.2% with tools
|—
|Agentic scientific researchTerminal-Bench-Science 0.1
|58.70%
|52.60%
|29.00%
|64.60%
|22.40%
|Computer useOSWorld 2.0
|81.8% partial
|80.7% partial
|74.0% partial
|—
|—
|Visual chart recognitionChartography
|89.0% with tools
|88.4% with tools
|83.4% with tools
|—
|—
Anthropicと同じく、OpenAIも同じ9月22日に「GPT-6 Sol」と「GPT-6 Luna」を発表している。最上位のGPT-6 Astraで導入した技術を、より高速で低コストなモデルへ展開したモデルだ。
OpenAIも価格の引き下げを訴求点としており、Solは100万トークン当たり入力2ドル、出力10ドル、Lunaは入力0.10ドル、出力0.50ドルとした。
Anthropicは「Claude Sonnet 5.5」と「Claude Haiku 5.5」も今後数週間で投入する計画だ。
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