アップルiPhone 18 Pro向けに「iOS 27.0」バグ修正版を公開

アップルは9月18日現在、「iPhone 18 Pro」向けに「iOS 27.0」のバグ修正版を配信している。同モデルでのファイルサイズは791.3MB（OTAの場合）。

既に他のモデルで配信されている「iOS 27」と異なり、アップデート画面の表記が「iOS 27.0」となっていることが特徴だ。

変更内容はiPhone用のバグ修正とされているが、詳細については公表されていない。