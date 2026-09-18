折りたたみiPhoneは「iPhone Duo」！ iPhone 18 Pro＆iPhone Duo徹底特集 第34回
アップルiPhone 18 Pro向けに「iOS 27.0」バグ修正版を公開
2026年09月18日 14時50分更新
アップルは9月18日現在、「iPhone 18 Pro」向けに「iOS 27.0」のバグ修正版を配信している。同モデルでのファイルサイズは791.3MB（OTAの場合）。
既に他のモデルで配信されている「iOS 27」と異なり、アップデート画面の表記が「iOS 27.0」となっていることが特徴だ。
変更内容はiPhone用のバグ修正とされているが、詳細については公表されていない。
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