Anthropic「Claude Sonnet 5.5」発表、一部でOpenAI「GPT-6 Astra」上回る

Anthropicは9月28日、新しいAIモデル「Claude Sonnet 5.5」を発表した。従来のSonnet 5から出力速度を30％以上高速化し、同じ作業にかかるコストを最大30％削減したとしている。API価格は据え置きで、入力100万トークンあたり2ドル、出力は10ドルだ。
AIベンチマーク機関Artificial Analysisの評価では、最高の「Max effort」に設定したSonnet 5.5が「Intelligence Index」で56ポイントを記録した。Sonnet 5から18ポイント上昇し、上位モデルOpus 5.5の58ポイントに2ポイント差まで迫っている。
OpenAIのGPT-6 Astraと比べても、エージェント性能では上を行く。Artificial Analysisの「Terminal-Bench 4.0」では、Sonnet 5.5が64％、Astraが60％だった。実務能力を測る「GDPval-AA」や「AA-Briefcase」では、Sonnet 5.5はOpus 5.5とほぼ同水準に達した。
ただし、Sonnet 5.5はMax effortで1タスクあたり平均で約19万3000の出力トークンを使用している。Artificial Analysisが測定した中では最大で、AstraのMax設定と比べると約7倍だ。1タスクあたりのコストは7.60ドルとなっている。
Anthropic has launched Claude Sonnet 5.5: it scores 56 on the Artificial Analysis Intelligence Index, just 2 points behind Opus 5.5 (max), but at the highest Output Tokens per Task we’ve seen— Artificial Analysis (@ArtificialAnlys) September 28, 2026
With max effort, Sonnet 5.5 gains 18 points over Sonnet 5 and to #2 on the Intelligence… pic.twitter.com/aunF6RTycN
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