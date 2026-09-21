AIがマイクラのラスボスを8分43秒で討伐　「考えるAstra」と「即断するJev」の分業が面白い

AIがマインクラフトでエンダードラゴンを倒すまで8分43秒──。9月20日、エンジニアのRonak Malde氏が、OpenAIの「GPT-6 Astra」とTypeSafe AIの「Jev」を組み合わせたMinecraftエージェントの実験結果を公開した。
Jev + Astra beats the Ender Dragon in Minecraft in 8 minutes 43 seconds! ⏱️— Ronak Malde (@rronak_) September 20, 2026
Cost less than $1 ($0.01 Jev, $0.96 Astra)
I open sourced the code and explain the harness setup below. This type of movement is only possible with Jev's near instant decisionmaking, and some… pic.twitter.com/daKubJ8zpU
Jevとは、ChatGPTのように文章を書くためのAIではなく、「今どの行動を選ぶべきか」を高速に判断するためのAIだ。たとえば「A、B、Cのどれを選ぶか」「危険か安全か」「重要度は何点か」といった問いに、文章ではなく選択肢やスコアとして答える。いわば「言葉の意味が分かる高速なif文」だ。
Jevを開発したTypeSafe AIの創業者兼CEO、Diogo Almeida氏は元OpenAI研究者で、InstructGPTやRLHFなど、後のChatGPTにつながる研究に携わった人物だ。Almeida氏はOpenAIを離れた後、「AIは会話では非常に賢くなったのに、なぜ仕事の自動化はそれほど進んでいないのか」という問題に取り組み、9月15日にJevを公開した。
マインクラフトの実験は、Jevの特徴がよくあらわれている。Minecraft Java Edition 1.16.5の新しいワールドを空のインベントリから開始し、ネザーを経由してエンドへ移動。最後はベッドの爆発を使ってエンダードラゴンを倒した。実行中、Jevは131回、Astraは35回呼び出された。モデル利用料はJevが約0.01ドル、Astraが約0.96ドルだったという。
面白いのは、2つのAIにまったく違う役割を持たせている点だ。
Astraは「今は何を達成すべきか」「次にどこへ向かうか」といった上位の計画を担当する。一方のJevは、現在位置や持ち物、周囲の状況、Astraが設定した目標を受け取り、「移動する」「掘る」「拾う」「クラフトする」「攻撃する」といった候補から、その瞬間に実行する行動を選ぶ。
つまり、Astraが「どう攻略するか」を考え、Jevが「では今、何をするか」を決める関係だ。
人間の思考を「直感的なシステム1」と「熟考するシステム2」に分ける考え方に照らせば、Astraが攻略方針を考えるシステム2、Jevが「今何をするか」を決めるシステム1に近い役割を担っている。
実装上も、Astraが計画を更新している間にゲームが止まらないようになっている。Astraはバックグラウンドで次の方針を考え、その間もJevは現在の目標に従って行動を選び続けるという仕組みだ。
実際の移動や採掘などは、Minecraft向けボットライブラリ「Mineflayer」が担当。「長期的に考えるAstra」「瞬間的に判断するJev」「実際に操作する従来型ソフトウェア」の分業体制になっている。
人間のプレイヤーに例えるなら、「エンダードラゴンを倒すために、まず装備を整えてエンドへ向かおう」と考えるのがAstra、「目の前にあるチェストを開けよう」と決めるのがJev、チェストまで実際に歩くのがMineflayerという形になる。
ただし、この実験は、AIが初見のMinecraftを人間と同じ条件で攻略したというわけではない。難易度はPeacefulで、シード値やルートは事前に選定され、既知の座標も利用している。またAIが画面を見てキーボードを直接操作しているわけではなく、Minecraft内部から取得した構造化データを使っている。
この実験の意義は、“考えるLLM”と“即断するJev”の組み合わせにより、これまでは違う新たな価値が生まれることを示せた点だ。
これまでのAIエージェントは、長期的な計画から「次にどのボタンを押すか」という細かな判断まで、一つの大型LLMに任せることが多かった。しかし、すべての判断に高度な文章生成能力は必要ない。
Jevは、LLMが考えた計画を、現実のソフトウェアやツールの具体的な操作につなぐ「判断役」となる。マインクラフトでエンダードラゴンを倒せたことは、Jevという新しいタイプのAIが何のために存在するのかを分かりやすく示す実例になっている。
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