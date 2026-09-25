チーバくん、県外活動をしばらく休止　大雨の被害受け「今は千葉がたいへん」

千葉県のマスコットキャラクター「チーバくん」は9月24日、しばらくの間、県外での活動を休止すると公式Xで発表した。「今は千葉がたいへんなときだから、チーバくんにできることを一生けんめいがんばります！」と伝えている。

千葉県では8月の「令和8年8月千葉豪雨」に続き、9月にも大雨による被害が発生。さらに台風25号の影響も受け、県内では復旧対応が続いている。

県外活動の休止に伴い、9月26、27日に群馬県庁で開催される「ご当地キャラカーニバルinぐんま2026」への出演も中止となった。

「ゆるバース2026 決選投票」の特別ゲスト出演も見合わせる。主催者は「台風25号の影響に鑑み」、県外活動を休止すると説明している。

チーバくんは「また、県外のみんなに会える日を楽しみにしているね」とメッセージを出している。現時点で県外活動の具体的な再開時期は示されていない。