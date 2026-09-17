折りたたみiPhoneは「iPhone Duo」！ iPhone 18 Pro＆iPhone Duo徹底特集 第32回
これぞ市場競争！ドコモ、iPhone 18 Proを土壇場でさらに値下げ
2026年09月17日 14時50分更新
NTTドコモは9月17日13時30分、ドコモオンラインショップにおける「iPhone 18 Pro（256GB）」の値引き額の変更を公表した。同店への反映は9月18日を予定。前回の変更（9月16日反映）からわずか2日で、再度値引きを強化した形だ。
対象は「iPhone 18 Pro（256GB）」に、「いつでもカエドキプログラム」と「ドコモで買替えおトク割」を適用し、23ヵ月目に本機種を返却するケース。変更されたのは他社からの乗り換え（MNP）と新規契約で、機種変更の値引き額は据え置きとなっている。
前述の条件を適用した変更後の実質負担額はMNPが4万4814円、新規契約が6万6814円。変更前と比べて2万円ほど安くなる計算だ。
●変更前後の実質負担額
※「いつでもカエドキプログラム」と「ドコモで買替えおトク割」を適用し、23ヵ月目に本機種を返却した場合
■他社からの乗り換え（MNP）
・変更前：6万6990円
・変更後：4万4814円
・差額：2万2176円
■新規契約
・変更前：8万8990円
・変更後：6万6814円
・差額：2万2176円
同社は変更前の条件で予約購入を済ませたユーザーについても、変更後の条件で購入したものとして、請求金額を補正する方針だ。
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