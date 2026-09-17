これぞ市場競争！ドコモ、iPhone 18 Proを土壇場でさらに値下げ

NTTドコモは9月17日13時30分、ドコモオンラインショップにおける「iPhone 18 Pro（256GB）」の値引き額の変更を公表した。同店への反映は9月18日を予定。前回の変更（9月16日反映）からわずか2日で、再度値引きを強化した形だ。

対象は「iPhone 18 Pro（256GB）」に、「いつでもカエドキプログラム」と「ドコモで買替えおトク割」を適用し、23ヵ月目に本機種を返却するケース。変更されたのは他社からの乗り換え（MNP）と新規契約で、機種変更の値引き額は据え置きとなっている。

前述の条件を適用した変更後の実質負担額はMNPが4万4814円、新規契約が6万6814円。変更前と比べて2万円ほど安くなる計算だ。

●変更前後の実質負担額 ※「いつでもカエドキプログラム」と「ドコモで買替えおトク割」を適用し、23ヵ月目に本機種を返却した場合 ■他社からの乗り換え（MNP） ・変更前：6万6990円

・変更後：4万4814円

・差額：2万2176円 ■新規契約 ・変更前：8万8990円

・変更後：6万6814円

・差額：2万2176円

同社は変更前の条件で予約購入を済ませたユーザーについても、変更後の条件で購入したものとして、請求金額を補正する方針だ。