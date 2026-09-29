「Yahoo!きっず」終了へ　1997年から約29年、子どものネット利用変化で幕

LINEヤフーは9月28日、子ども向けポータルサイト「Yahoo!きっず」を2026年12月4日に終了すると発表した。11月にはサービスの思い出を振り返る特別ページを公開する予定だ。

1997年開始。子どもが安全に情報を検索できるよう検索結果に独自のフィルタリングを施し、学習やゲーム、図鑑などのコンテンツも提供してきた。

サービス終了の背景には子どもを取り巻くデジタル環境の変化がある。LINEヤフーによると、パソコンでの検索やWeb閲覧だけでなく、現在は学校の1人1台端末やスマートフォン、SNS、動画、生成AIなどに利用環境が広がっている。

こうした変化を踏まえ、同社では青少年保護やリテラシー教育の提供方法を見直す。Yahoo!きっず終了後も、情報モラル・デジタルリテラシー教育やネットトラブル対策、学校や自治体、保護者との連携などは継続・強化するとしている。

Yahoo!きっずは子ども向けの告知で、「みんなの『知りたい！』を応援してきました」とコメント。子どものネット利用が変わるなか、長く親しまれたサービスが幕を下ろすことになる。