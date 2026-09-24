「人をダメにするソファ」に続く？　無印良品が新しい1人用ソファ

良品計画は9月24日、1人掛けソファ「ゆったり座れるパーソナルソファ」を発表した。10月7日発売で、価格は1万7900円。体を包み込むような座り心地と、リビングに置きやすいデザインが特徴。
座面が広く、あぐらをかいたり、脚を上げたりと、姿勢を変えながらくつろぎやすい作り。背面にクッション性があり、読書や動画視聴など、ソファの上で長時間過ごす場面を想定して設計されている。
本体には弾力の異なる素材を組み合わせ、沈み込みすぎない座り心地を追求。背もたれから肘掛けまで緩やかにつながる形状で、体を預けやすい。
カバーは取り外して自宅で洗濯可能。6種類の交換用カバーも用意し、インテリアや好みに合わせて選択できる。交換用カバーの価格は7000円。
無印良品の1人用ソファといえば、2003年発売のロングセラー「体にフィットするソファ」が有名だ。体に合わせてマイクロビーズが変形する独特の座り心地から、SNSでは「人をダメにするソファ」と呼ばれて一躍人気製品になった。20年以上愛されるビーズソファに続き、今度はウレタンだけで作った新しい「ひとりの居場所」が定着するか注目だ。
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