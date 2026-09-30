OpenAI、24時間働くAIエージェント「dots」発表　ただしプロ向け、月額500ドルの新プランも

OpenAIは9月29日、米サンフランシスコで開発者イベント「OpenAI DevDay 2026」を開催し、新しいAIエージェント「dots（ドッツ）」を発表した。ユーザーの代わりに継続して仕事を進める「常時稼働」のエージェントで、GPT-6 Astraを基盤とする。

dotsは専用のクラウドコンピューターとブラウザを持ち、コードの作成やテストなども実行できる。たとえば、古いAPIからの移行を任せれば、コード内の依存関係を調べ、修正、テスト、プルリクエストの作成まで進める。4000以上のアプリと連携し、ユーザーがChatGPTですでに接続しているプラグインも利用できるという。

dotsには毎回細かく指示をする必要がない。ユーザーの仕事や好みを学び、夜間に届いた情報を確認して重要事項を翌朝知らせたり、Slackで頼まれた仕事を引き受けたりできる。将来はテキストメッセージや電話からdotsとやり取りする機能も提供する。

チーム向けには「ChatGPT Space」も発表した。人間とdotsが同じページ上で文章やデータ、グラフなどを共同編集でき、ファイルもまとめて管理する。将来はAIが直接編集しやすいプレゼンテーション機能も追加する予定だ。

一方、今回発表されたChatGPT側の主要機能は、一般ユーザーより上位プランを強く意識した内容となった。dotsはまずPro、Business Premium、Enterprise向けに提供され、無料版やPlusは当初の対象に含まれない。OpenAIは高負荷ユーザー向けの新たな月額500ドルの新プラン「Pro 500」も投入する。

このほか、Astraに近い性能をより低コストで利用できる「GPT-6.1 Sol」や、モデルを高速動作させる「Ultrafast」、エージェントを開発するための「Agent API」なども発表した。全プランで使える機能としてはプラグイン拡張機能が発表されている。

DevDayの発表内容は総じて、「仕事を任せられるAI」と、それを使うプロユーザーや企業向けの環境に重点を置いたものとなった。なお、開発が報じられている独自ハードウェアについての発表はなかった。期待されていた新デバイスのお披露目は、もう少し先となりそうだ。