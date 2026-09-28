ドコモ、USJの人気エリアを夜間貸切　ニンテンドー・ワールドなど対象

NTTドコモは9月28日、「d払い・dカードで行こう！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 25周年 一部エリア貸切イベントご招待キャンペーン」を発表した。期間は10月1日10時から12月31日23時59分まで。d払いまたはdカードの利用者を対象に抽選を実施する。

貸切イベントは2027年3月13日開催で、20〜22時まで一部エリアを貸し切りにする。対象は「スーパー・ニンテンドー・ワールド」、ジュラシック・パーク、アミティ・ビレッジ、「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」の各エリア内のアトラクション。「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」も特別運行予定だ。

応募にはキャンペーンサイトからのエントリーが必要となる。ペア賞とdポイント賞は、各月のdカード、d払いそれぞれの合計利用額2000円ごとに1口、家族賞は4000円ごとに1口がたまる。「ドコモ MAX」または「ドコモ ポイ活 MAX」の契約者は応募口数が2倍になる。

景品は、貸切イベントのペアチケットが毎月200組400人、4枚セットの家族賞が毎月400組1600人に当たる。このほか、1000円分のdポイントを毎月2000人に進呈する。抽選は10月、11月、12月の計3回実施する。