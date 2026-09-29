セイコーマートアプリに不正アクセス　約57万アカウントで氏名・住所など流出の可能性

セイコーマートは9月29日、スマートフォン向け「セイコーマートアプリ」のサーバーを経由した不正アクセスがあり、セイコーマートクラブ会員の個人情報が流出した可能性があると発表した。不正アクセスを受けた可能性のあるユーザーIDは約57万アカウントに上る。

閲覧された可能性があるのは、姓名、性別、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、クラブカードへの入会年月日と退会年月日。パスワードは漏えいしておらず、同社はクレジットカード情報を保有していないとしている。

発端は9月24日22～23時に確認された、1件の不正なクラブカード退会処理だった。その後の調査で、9月28日17時過ぎに会員情報を保有するサーバーへ不正アクセスされた可能性が判明した。他のアカウントで不正な退会などは確認されていないという。

同社は同日20時に当該サーバーへの接続を停止。新規入会や会員情報・登録カードの変更、退会、マイページへのログインなどの機能を停止している。現時点で電子決済「ペコママネー」の不正利用は確認されていない。

セイコーマートは、同社をかたるメールにも注意するよう呼びかけている。今回の事象の原因と再発防止策について調査を続け、判明次第、公式サイトやSNSで公表するとしている。