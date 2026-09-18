ファミマ、10日でほぼ完売した腕時計が再登場　1998円でシチズン共同開発

ファミリーマートは9月18日、オリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」の秋冬商品を全国約1万6500店で順次発売した。シチズン時計と共同開発した「腕時計」を1998円で再発売する。

腕時計は4月17日に発売されたもの。文字盤は「しろ」と「くろ」の2色で、秒針やベルト穴などにファミリーマートのブランドカラーをあしらった。10気圧防水を備え、子どもから大人まで使える。

初回販売時は発売10日ほどでほぼ完売。ファミリーマートは5月の段階で、多数の再販リクエストを受けて同商品を秋に再発売すると予告していた。

店頭販売に加え、9月18日午前10時から「ファミマオンライン」でも抽選販売する。応募期間は9月28日午後11時59分までで、1人につき「しろ」か「くろ」のいずれか1点のみ応募可能。受取期間は10月9日午前10時から10月22日午後11時59分までだ。

秋冬の主力となるスウェットシリーズも拡充する。9月25日から新作「ジップアップパーカー」を3990円で発売する。カラーは「くろ」、サイズはMとLで、毛羽立ちを抑えたヘビーウェイトのUSAコットン素材を採用する。

「スウェットトレーナー」と「スウェットパンツ」には新色のライトグレーが加わった。いずれも2990円で、店頭では9月25日から順次発売する。

秋冬向けの「ローゲージソックス」も発売する。649円で、ホワイトモカ、ウォームグレー、くろの3色。太めの糸を組み合わせた厚手生地を採用。つま先とかかとに補強糸を使用し、抗菌防臭加工も施す。