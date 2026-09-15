うわっ…iOS 27の容量、でかすぎ…!?　ユーザーに戸惑いの声

アップルのiPhone向け最新OS「iOS 27」の提供が、日本時間の9月15日未明から始まった。SNS（X）ではアップデートを試みたユーザーの一部から、ストレージの消費量について戸惑い声が挙がっている。
内容は大きく分けて2つ。1つはアップデートの段階で空き容量不足の警告が出たケース、もう1つはアップデート後にシステム関連領域のサイズが増加したケースだ。
アップデート時のエラーについては、複数のユーザーが「容量の大きいアプリをいくつか削除して、何とかアップデートできた」「ストレージを数十GB空けてもダメだった」などと投稿。iPhoneのストレージ容量が16GBスタートだった頃の恒例行事が、令和のiPhoneで復活した形だ。
一方、アップデートを済ませたユーザーは、iOS、Apple Intelligence、システムデータがストレージ容量を圧迫していると投稿。なかには、3項目合計で70GB近くに達したケースもみられた。
このほか、編集部の端末では、自動アップデートがオンの状態で常時15GB以上の作業スペースを確保する挙動も確認されている。
ひとこと：アップルは並行してiOS 26.7も提供しているので、まだiOS 27にアップデートしていないユーザーは、iOS 26.7を試すのも1つの選択だ。
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