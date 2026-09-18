折りたたみiPhoneは「iPhone Duo」！ iPhone 18 Pro＆iPhone Duo徹底特集 第33回
アップル「iOS 27」一時操作不能になる不具合が報告
2026年09月18日 11時10分更新
アップルの「iOS 27」で特定の操作をすると、一時的に操作不能になる不具合が発見された。海外メディア「9TO5Mac」が9月16日付で報じている。
報道によると、不具合はソフトロック（フリーズ）であり、iPhoneを強制再起動することで回復するという。
起こす操作方法と強制再起動方法の一例は以下のとおり。
●不具合が起こる操作方法（一例）
1.ホーム画面の左上隅から下方向へスワイプする
2.通知センターが完全にスワイプされる前に、ほぼ同時に右下隅から下にスワイプしてコントロールセンターを開く
3.コントロールセンターを閉じる
●iPhoneを強制再起動する方法（一例）
1.音量アップボタンを1回押す
2.音量ダウンボタンを1回押す
3.サイドボタンをリンゴのマークが表示されるまで押し続ける
※ 強制再起動の方法はモデルにより異なる場合があります
同じ不具合は開発中のiOS 27.2ベータ版でも発生しており、アップルによる対応が待たれる。
注意：上記の操作方法の紹介は注意喚起を意図したものです。予期せぬ別の不具合が生じる可能性もあるため、実際に試すことは避けてください。
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