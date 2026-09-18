アップル「iOS 27」一時操作不能になる不具合が報告

アップルの「iOS 27」で特定の操作をすると、一時的に操作不能になる不具合が発見された。海外メディア「9TO5Mac」が9月16日付で報じている。

報道によると、不具合はソフトロック（フリーズ）であり、iPhoneを強制再起動することで回復するという。

起こす操作方法と強制再起動方法の一例は以下のとおり。

●不具合が起こる操作方法（一例） 1.ホーム画面の左上隅から下方向へスワイプする

2.通知センターが完全にスワイプされる前に、ほぼ同時に右下隅から下にスワイプしてコントロールセンターを開く

3.コントロールセンターを閉じる

●iPhoneを強制再起動する方法（一例） 1.音量アップボタンを1回押す

2.音量ダウンボタンを1回押す

3.サイドボタンをリンゴのマークが表示されるまで押し続ける

※ 強制再起動の方法はモデルにより異なる場合があります

同じ不具合は開発中のiOS 27.2ベータ版でも発生しており、アップルによる対応が待たれる。