あなたをAIに例えると「何億パラメータ」？　人間の“AI性能”を測るサイトが話題

AIの性能を測る「ベンチマーク」を、人間が受ける──そんなジョークサイト「HumanBench」が話題だ。開発者のAlex氏（@Alex_ybuild）が9月26日に公開したもので、自分がAIなら「何B（何十億パラメータ）のモデルなのか」を診断できる。
HumanBenchは全76問、所要時間約13分のクイズ形式で実施される。成績が良いほど難しい問題が出題される仕組みで、11問の「AIがやらかした定番ネタ」も収録している。「strawberryにrはいくつあるか」「9.11と9.9はどちらが大きいか」といった、AIが誤答したことで知られる問題の数々だ。AI界隈ではおなじみの「洗車場まで50mなら歩くか、車で行くか」問題も収録されている。
診断が終わると、自分をAIモデルに見立てた「パラメータ数」のほか、DenseかMoE（Mixture of Experts）か、AIモデルの性能ランキングに当てはめた場合の順位、AIの「人格タイプ」などが表示される。実際にSNSでは「235B」といった結果画面を共有するユーザーが相次いでおり、自分自身をAIモデルに見立てて楽しむ遊びとして広がっている。
なお、当然ながらHumanBenchは本物の知能テストではない。HumanBench自身も「ネタです、パラメータ数は脳の容量じゃありません」と明記している。テストについては端末内で動作し、回答はサーバーへ送信しない設計だとしている。
生成AIの世界では、「パラメーターはいくつか」「ベンチマークで何点取ったか」などの数値で性能を比べるのがおなじみ。人間も同じ理屈で性能を測られたらどうなるのかというのがHumanBenchの笑いどころだ。AIの珍回答を笑っていたら、自分も同じところで“ハルシネーション”を起こしてしまった……なんてことにならないか、一度試してみては。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります