奇をてらわない形状の中に、世界最高峰のスペックを詰め込んだゲーミングマウスが「Razer Viper V4 Pro」です。



49gの本体は「持った瞬間に笑う」レベルの軽さです。派手な装飾を削ぎ落とし、純粋に「速さ」と「軽さ」を追求した製品で、まるで自分の手の延長のように扱える究極のツールに仕上がっています。

【目次】この記事で書かれていること：

Razer Viper V4 Proのメリットと注意点

Razer Viper V4 Proを購入する3つのメリット

1）49gの極限の軽さと、計算された重心バランス

2）新技術「Frame Sync」による圧倒的な低レイテンシー

3）手に馴染むオーソドックスな形状と、洗練された質感

購入時に確認したい2つのポイント

1）決して「安い」と言える製品ではない

2）最高設定（8,000Hz）でのバッテリー消費と負荷

まとめ

詳細スペック情報

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