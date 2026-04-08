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Razer「Razer Viper V4 Pro」

軽量49gの超低遅延マウス、普通の見た目に最高峰の性能を凝縮したRazerの最新機種がヤバい

2026年04月08日 17時00分更新

文● イチ／ヤマ／ASCII　編集⚫︎ASCII

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Razer Viper V4 Pro

　奇をてらわない形状の中に、世界最高峰のスペックを詰め込んだゲーミングマウスが「Razer Viper V4 Pro」です。

　49gの本体は「持った瞬間に笑う」レベルの軽さです。派手な装飾を削ぎ落とし、純粋に「速さ」と「軽さ」を追求した製品で、まるで自分の手の延長のように扱える究極のツールに仕上がっています。

【目次】この記事で書かれていること：

Razer Viper V4 Proのメリットと注意点

Razer Viper V4 Proを購入する3つのメリット
1）49gの極限の軽さと、計算された重心バランス
2）新技術「Frame Sync」による圧倒的な低レイテンシー
3）手に馴染むオーソドックスな形状と、洗練された質感

購入時に確認したい2つのポイント
1）決して「安い」と言える製品ではない
2）最高設定（8,000Hz）でのバッテリー消費と負荷

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

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