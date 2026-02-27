ゲーミングヘッドセットは、いまや1万円台でも十分に満足できるモデルがそろっています。だからこそ、“これ以上の音”にどれだけ価値があるのかは、実際に体験するまで分かりません。ASUS「ROG Kithara」は、その常識を一段引き上げる存在です。音響メーカーHIFIMANとのパートナーシップによって、単なる“ゲーム用“を超えたサウンドを実現しました。

ゲームの世界に没入する。その言葉が、現実味を帯びるレベルの空間表現と解像度。足音の位置、銃声の距離、環境音の広がりが、これまでとは別次元で立ち上がります。「この音なら買うわ！！」と素直に言えるヘッドセットです。