あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第58回
ASUS「ROG Kithara」
この音なら買うわ！HIFIMANと組んだゲーミングヘッドセットはゲームの没入感が劇的に変わるぞ
2026年02月27日 17時00分更新
ゲーミングヘッドセットは、いまや1万円台でも十分に満足できるモデルがそろっています。だからこそ、“これ以上の音”にどれだけ価値があるのかは、実際に体験するまで分かりません。ASUS「ROG Kithara」は、その常識を一段引き上げる存在です。音響メーカーHIFIMANとのパートナーシップによって、単なる“ゲーム用“を超えたサウンドを実現しました。
ゲームの世界に没入する。その言葉が、現実味を帯びるレベルの空間表現と解像度。足音の位置、銃声の距離、環境音の広がりが、これまでとは別次元で立ち上がります。「この音なら買うわ！！」と素直に言えるヘッドセットです。
【目次】この記事で書かれていること：
ROG Kitharaを購入する3つのメリット
1）極めて珍しい100mmの平面磁界ドライバー
2）クリアな通話性能
3）用途で使い分けしなくていい
購入時に確認したい2つのポイント
1）価格は強気
2）音漏れは覚悟しよう
