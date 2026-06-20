『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

最近、ゲーミングガジェット好きのあいだで“すごくいいらしい”として話題になっているのが、「分離型のキーボード」というジャンルです。

普通、キーボードはほとんどのキーが同じサイズで、直線上に並んでいますよね。でも、分離型のキーボードは、左右の手の位置に合わせて、分かれていたり、湾曲していたりします。どうも、この感じがすごく使いやすいらしい。

とはいっても、「なんか、見た目的にどうなのかな？」「常識的に考えて、使いにくそうじゃない？」って、正直、思っていました。なので、個人的には手を伸ばすことはなかったのです。

でも、最近入手したとあるキーボードを使ってみて、その考えは完全に覆ってしまいました。「ああ、疑うべきは、自分の常識の方だったな」と、いまでは素直に思いますね。この形が、こんなにもいいだなんて。

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