万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第80回
Razer「Razer Pro Type Ergo」
Razerが分離型キーボードに殴り込み！実際に使いやすいのか気になったのでレビュー！
2026年06月20日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
最近、ゲーミングガジェット好きのあいだで“すごくいいらしい”として話題になっているのが、「分離型のキーボード」というジャンルです。
普通、キーボードはほとんどのキーが同じサイズで、直線上に並んでいますよね。でも、分離型のキーボードは、左右の手の位置に合わせて、分かれていたり、湾曲していたりします。どうも、この感じがすごく使いやすいらしい。
とはいっても、「なんか、見た目的にどうなのかな？」「常識的に考えて、使いにくそうじゃない？」って、正直、思っていました。なので、個人的には手を伸ばすことはなかったのです。
でも、最近入手したとあるキーボードを使ってみて、その考えは完全に覆ってしまいました。「ああ、疑うべきは、自分の常識の方だったな」と、いまでは素直に思いますね。この形が、こんなにもいいだなんて。
■Amazon.co.jpで購入
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第79回
PC天板も傾く昇降デスク、立ったままでも正しい姿勢を保持できるのが最高だ！
-
第78回
スマホ燃えにくい半固体電池セル採用のMagSafeモバイルバッテリー、発火リスクが低く、熱くなりにくい
-
第77回
トピックス身につけてえ。バッグにつけておきたい、デジタルで好きな画像・動画を表示できる缶バッジ
-
第76回
自作PC”魅せる”為のPCケース！フィギュアを飾る専用スペースを設けてあるケースはこれ以外に見たことがない
-
第75回
デジタル【6000円切り】価格が壊れたゲーミングマウス、LEDに加えてなんと液晶付き
-
第74回
PC【神マウス】手首が楽になる！ 握手するように持つLCD搭載「縦型マウス」が有能
-
第73回
スマホスマホスタンドとしてデスクに置いても勝利！このポケット三脚がかわいいぜ
-
第72回
PCミニPC、マジでデスクが省スペース！11.2cm四方で「インテリア化」する4画面出力対応で超優秀
-
第71回
PCこれで5万円台は安くね？4K160HzとフルHD320Hzが1ボタンで切り替えられるゲーミングモニター
-
第70回
デジカメ【これいいね！】安いトイデジカメ、巻き上げ式・液晶ナシ・32万画素「だがそれがいい」
- この連載の一覧へ