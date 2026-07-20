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Turtle Beach「Command Series KB7」
うおお！デカい！ キーボードに“スマホ級“の液晶載せちゃった「Command Series KB7」、なお性能はガチ
2026年07月20日 09時00分更新
テンキーの位置にタッチディスプレーを搭載！
とんでもないインパクトを持ったキーボードを見つけてしまいました。箱を開けた瞬間に思わず「うおお！デカい！」と声が出たほどです。
なんとキーボード本体に4.3型というスマホ級の大きなタッチディスプレーを搭載。これだけ画面が大きいと、指でのタッチ操作もスマホ感覚でめちゃくちゃ快適。ただのイロモノかと思いきや、実はゲーマーが求めるスペックを詰め込んだガチ仕様というギャップに惚れ込みました。
このインパクト抜群のキーボードはTurtle Beachの「Command Series KB7」です。キーボードとしての基本スペックも高く、8000Hzのポーリングレートに対応し、ラピッドトリガーも搭載。遅延のない高速入力と繊細なキャラコンを両立しています。実際の使用感としても、液晶の便利さと基本性能の高さが相まって、満足度の高いタイピング・ゲーミングが可能です。これからCommand Series KB7のメリットと購入時に確認したいポイントを紹介します。
でも、ここに気になった……。
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