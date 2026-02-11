このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第42回

Pulsar Gaming Gears「PCMK3HE 60」

ラピトリ対応の磁気軸キーボード、60％サイズでしかも日本語配列でコスパもいい

2026年02月11日 17時00分更新

文● ドリまつ／ヤマ／ASCII　編集⚫︎ASCII

PCMK3HE 60

Pulsar Gaming Gears「PCMK3HE 60」

　ラピッドトリガー（ラピトリ）対応の磁気軸キーボードが人気です。

　特にFPSを中心とした競技シーンでは、入力遅延、リリースの速さがプレーの精度に直結するので、キーボード選びが以前にも増してシビアになっています。プロゲーマーでなくても、ゲームをよくプレイする人が体験を上げるために有効です。

　とはいえ、磁気軸キーボードは高価な製品が多く、かつマウス操作のためのスペースを広く取れるコンパクトサイズの製品で、かつ日本語配列に対応したものとなると、選択肢は限られてくるのが現実です。

　そんな中で注目したいのが、Pulsar Gaming Gearsの「PCMK3HE 60」です。60％サイズの日本語配列というコンパクトで扱いやすさ上、8000Hzポーリングレートや3万5000Hzスキャンレートといった競技向けの高スペックを備えています。その特徴と購入時に盲点はないのか？　詳しく見ていきましょう。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

PCMK3HE 60のメリットと注意点

PCMK3HE 60を購入する3つのメリット
1）60％JIS配列という希少性
2）高速処理と静音構造の両立
3）性能を考えると高いコスパ

購入時に確認したい2つのポイント
1）初期設定とソフトウェアに慣れが必要
2）独特の音と感触

まとめ
詳細スペック情報

