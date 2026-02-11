ラピッドトリガー（ラピトリ）対応の磁気軸キーボードが人気です。

特にFPSを中心とした競技シーンでは、入力遅延、リリースの速さがプレーの精度に直結するので、キーボード選びが以前にも増してシビアになっています。プロゲーマーでなくても、ゲームをよくプレイする人が体験を上げるために有効です。

とはいえ、磁気軸キーボードは高価な製品が多く、かつマウス操作のためのスペースを広く取れるコンパクトサイズの製品で、かつ日本語配列に対応したものとなると、選択肢は限られてくるのが現実です。

そんな中で注目したいのが、Pulsar Gaming Gearsの「PCMK3HE 60」です。60％サイズの日本語配列というコンパクトで扱いやすさ上、8000Hzポーリングレートや3万5000Hzスキャンレートといった競技向けの高スペックを備えています。その特徴と購入時に盲点はないのか？ 詳しく見ていきましょう。

