『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

デスクトップPCには、無骨でシンプルなものや、ゲーミングPCのように派手なデザインのものが少なくありません。せっかく空間をおしゃれに整えても、PCだけが浮いて見える、そんな違和感を覚える人は少なくないはずです。

そこで注目したいのが、ASUSのミニタワーPC「ASUS V500 Mini Tower」です。空間になじみやすいデザイン性を備えながら、日常的な仕事や作業を快適にこなせる実用性も兼ね備えています。

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