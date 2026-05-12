万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第41回
ASUS JAPAN「ASUS V500 Mini Tower(V501MV)」
このモダンでコンパクトな箱、ミニタワーPCなんだぜ。おしゃれだろ？
2026年05月12日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
デスクトップPCには、無骨でシンプルなものや、ゲーミングPCのように派手なデザインのものが少なくありません。せっかく空間をおしゃれに整えても、PCだけが浮いて見える、そんな違和感を覚える人は少なくないはずです。
そこで注目したいのが、ASUSのミニタワーPC「ASUS V500 Mini Tower」です。空間になじみやすいデザイン性を備えながら、日常的な仕事や作業を快適にこなせる実用性も兼ね備えています。
■Amazon.co.jpで購入
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第40回
PCパーツ3基のラジエーターファンにも液晶があるCPUクーラー、何を表示するかはあなた次第！
-
第39回
PC俺ならノートパソコンよりこっち！７万円台でキーボード付属の12.1型タブレットがあるぞ！
-
第38回
家電ASCII【4380円】非常にコスパがいいネットワークカメラ 家族を見守れる一家に一台設置したほうがいい
-
第37回
トピックスあのドローンDJIが「ロボット掃除機」を作ったら…障害物などの検知めっちゃ得意すぎてビビった件
-
第36回
PCデザインもキマッたGoProコラボ最強ノートPCは128GBメモリー搭載！
-
第35回
AV29歳独男の俺にぶっ刺さり！スケルトンの洗練デザインが超カッコいい「Nothing」の新作ヘッドホン
-
第34回
トピックスカスタム沼がヤバい！最強コントローラーがマクロ組み放題でゲームが楽しすぎる
-
第33回
AVこのRGBスピーカー、俺のゲーム部屋に置きたいよ！透明ボディが光りまくる
-
第32回
PC【俺も買った】動画は4K、FPSは超高速フルHD！ 万能すぎるゲーミングモニター
-
第31回
PCこれが俺の未来パソコン！フロント全面液晶にマイク＆スピーカー内蔵でAIと会話しながらゲームできるぞ
- この連載の一覧へ