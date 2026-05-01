マイクロソフト、Windows 11「Xboxモード」提供開始 手持ちのPCがまるでゲーム機に
マイクロソフトは4月30日、「Windows 11」を搭載したデスクトップPC、ノートPC、タブレット向けに、「Xboxモード」の提供を開始したことを公表した。一部地域限定で展開を始め、今後数週間かけて対象の地域とユーザーを拡大する。
Xboxモードは、Windowsをゲームプレーに最適化する機能。オフにすると通常のWindowsのUIに戻るため、1台のデバイスでゲームとゲーム以外の用途を使い分けることも可能だ。
主な機能は以下のとおり。
●「Xboxモード」の概要
・コントローラーに最適化されたインターフェースで、ゲームを閲覧および起動可能
・Xbox Game Passの全ゲームカタログや、主要なPCストアからインストール済みのゲームなど、統合されたゲームライブラリにアクセス可能
本機能はWindows Updateを通じて段階的に提供する予定。同社は「Xboxモード」の導入希望者に対して、Windows Updateを「最新のアップデートが利用可能になり次第、すぐに受け取る」設定に変更するよう案内している。
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