「今この値段で買えるのがまじで奇跡」。そんな言葉がぴったりなのが、MinisforumのミニPC「Minisforum X1 Lite」です。

名前はLiteなのに、どう見ても中身は軽いどころか本気の構成。ウェブサイトの価格を二度見したほどで、正直、このスペックが8万6399円（2025年12月17日調べのAmazon価格）で手に入る時代がまだ続いていること自体が奇跡だと思っています。

2025年に入ってからPCパーツの価格はじわりと上がっていて、特にメモリーは世界的に高騰中。自作経験がある人ほど、この構成を単品購入で揃えた場合にどれだけコストがかさむか想像できるはずです。それを思うと、今この価格で買えるX1 Liteは“買えるうちに買っておいたほうがいいもの”という印象が強くなります。

■Amazon.co.jpで購入