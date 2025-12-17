あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第215回
Minisforum「Minisforum X1 Lite」
今この値段で買えるのが奇跡！名前はLiteだけど中身はガチ、8万円で買えるミニPC「Minisforum X1 Lite」
2025年12月17日 17時00分更新
「今この値段で買えるのがまじで奇跡」。そんな言葉がぴったりなのが、MinisforumのミニPC「Minisforum X1 Lite」です。
名前はLiteなのに、どう見ても中身は軽いどころか本気の構成。ウェブサイトの価格を二度見したほどで、正直、このスペックが8万6399円（2025年12月17日調べのAmazon価格）で手に入る時代がまだ続いていること自体が奇跡だと思っています。
2025年に入ってからPCパーツの価格はじわりと上がっていて、特にメモリーは世界的に高騰中。自作経験がある人ほど、この構成を単品購入で揃えた場合にどれだけコストがかさむか想像できるはずです。それを思うと、今この価格で買えるX1 Liteは“買えるうちに買っておいたほうがいいもの”という印象が強くなります。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）えぐいコスパ。8万円台という価格が破綻している
2）OCuLink搭載で拡張性の弱さを克服。ミニPCなのにあとからeGPUが使える
3）13cmで670gという軽さ。デスクにも出先にもなじむ扱いやすさ
購入時に注意したいポイント
1）構成は1種類のみで、増設はユーザーが行う必要がある
2）高性能ゆえに、負荷がかかるとファンがしっかり回る
この連載の記事
-
第214回
AV本格的なシステムをこの価格、この品質、この所有感で実現できるのは稀有な存在 Eversolo PLAY CD Edition
-
第213回
PC胸アツしかない、平成一桁生まれの俺の心を揺さぶった「二画面折りたたみ、ゲーム端末」
-
第211回
PCパーツ男の子はこういうのが好きなんです！パーツを合体させて使える【超】多機能キーボード
-
第211回
デジカメ富士フイルムの快進撃、外観も画質もエモいデジタル一眼
-
第210回
トピックス安全、しかも5000回も繰り返し使える！常識を崩すモバイルバッテリー。これは当然欲しいでしょ
-
第209回
自動車【これはいいドラレコだ！】4Kデュアル＋室内カメラ付き、全方位対応で死角なし
-
第208回
sponsored欲しい音、全部盛りのサウンドバー、高コスパでAtmosまで楽しめるソニー「BRAVIA Theatre Bar 6」
-
第207回
PC1kg切りで性能も◎なモバイルノートが約11万円 MacBookじゃなくてWindowsならこれを買え
-
第206回
PCパーツ安っす！フルHDモニター付きのPCケースが2万円ちょいは即ポチレベル
-
第205回
スマホ俺は即買い！物理キーボードの満足感溢れたスマホが萌え過ぎる
- この連載の一覧へ