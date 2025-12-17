このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第215回

Minisforum「Minisforum X1 Lite」

今この値段で買えるのが奇跡！名前はLiteだけど中身はガチ、8万円で買えるミニPC「Minisforum X1 Lite」

2025年12月17日 17時00分更新

文● イチ／三宅/ASCII　編集⚫︎ASCII

Minisforum X1 Lite

　「今この値段で買えるのがまじで奇跡」。そんな言葉がぴったりなのが、MinisforumのミニPC「Minisforum X1 Lite」です。

　名前はLiteなのに、どう見ても中身は軽いどころか本気の構成。ウェブサイトの価格を二度見したほどで、正直、このスペックが8万6399円（2025年12月17日調べのAmazon価格）で手に入る時代がまだ続いていること自体が奇跡だと思っています。

　2025年に入ってからPCパーツの価格はじわりと上がっていて、特にメモリーは世界的に高騰中。自作経験がある人ほど、この構成を単品購入で揃えた場合にどれだけコストがかさむか想像できるはずです。それを思うと、今この価格で買えるX1 Liteは“買えるうちに買っておいたほうがいいもの”という印象が強くなります。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

「X1 Lite」のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）えぐいコスパ。8万円台という価格が破綻している
2）OCuLink搭載で拡張性の弱さを克服。ミニPCなのにあとからeGPUが使える
3）13cmで670gという軽さ。デスクにも出先にもなじむ扱いやすさ

購入時に注意したいポイント
1）構成は1種類のみで、増設はユーザーが行う必要がある
2）高性能ゆえに、負荷がかかるとファンがしっかり回る

まとめ
詳細スペック情報

